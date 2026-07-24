Passarela das Cataratas do Iguaçu é interditada após aumento expressivo da vazão do rio

A passarela das Cataratas do Iguaçu, localizada no Parque Nacional do Iguaçu, foi interditada temporariamente nesta quinta-feira, 23, devido ao aumento significativo da vazão do Rio Iguaçu. O fluxo de água atingiu aproximadamente 8,9 milhões de litros por segundo, índice considerado muito acima da média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo.

O aumento da vazão é consequência das fortes chuvas registradas nos últimos dias em toda a bacia do Rio Iguaçu, elevando o volume de água que chega às cataratas e exigindo a adoção de medidas preventivas para garantir a segurança de visitantes e trabalhadores.

Mesmo com o fechamento temporário da passarela, a visitação ao Parque Nacional do Iguaçu continua normalmente. A Trilha das Cataratas e os mirantes seguem liberados para o público, e o atendimento aos visitantes ocorre até as 16h, conforme o horário habitual de funcionamento.

De acordo com a administração do parque, a interdição integra os protocolos de segurança adotados sempre que a vazão do rio atinge níveis elevados. A reabertura da passarela ocorrerá somente quando o volume de água diminuir para um patamar entre 7,5 milhões e 8 milhões de litros por segundo, desde que não haja previsão de uma nova elevação do nível do rio.

O acompanhamento das condições é realizado de forma contínua pela Urbia+Cataratas, concessionária responsável pela operação turística no parque, em conjunto com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que monitoram em tempo real a situação para definir o momento seguro para a retomada do acesso à passarela.

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