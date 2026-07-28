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Polícia Civil investiga morte de bebê em creche de São Paulo

Até o momento, duas profissionais foram desligadas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/07/2026 às 16h40

Cinco profissionais do Centro de Educação Infantil (CEI) Luz do Brás, localizado na capital paulista, são investigados pela morte de um bebê de um ano e quatro meses, na última quarta-feira (22). Entre eles estão a diretora e a coordenadora da unidade.

Até o momento, duas profissionais foram desligadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação (SME), sem informar quais eram suas funções na instituição. A secretaria diz que a sala onde houve a ocorrência permanece interditada desde o dia 24 de julho e passa por análise técnica.

Segundo a pasta, está em curso procedimento administrativo para apurar os fatos. “Caso sejam confirmadas irregularidades, serão adotadas as providências cabíveis, incluindo o possível descredenciamento da organização parceira responsável pela unidade”, diz nota da SME.

Ocorrência

No momento da ocorrência, de acordo com a Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares que faziam patrulhamento pela região foram abordados por funcionários da creche, que já estavam levando a criança para ser socorrida na UPA Mooca. No entanto, a vítima não resistiu e morreu.

A informação inicial é que a cabeça do bebê teria ficado presa por uma grade, mas os laudos ainda precisam confirmar. O caso foi registrado como homicídio culposo no 8° DP (Brás), que faz diligências para elucidar os fatos. De acordo com a SSP, todos os presentes na creche foram ouvidos no mesmo dia pela Polícia Civil.

“A equipe prossegue com as investigações e analisa imagens, além de aguardar a conclusão dos laudos periciais do local e do Instituto Médico Legal (IML), que contribuirão para o esclarecimento dos fatos”, diz nota da pasta.

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© Rovena Rosa/Agência Brasil
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