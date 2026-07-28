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Eco Ventures Brasil nomeia Lucas Barbosa Correa como diretor

Eco Ventures Brasil anunciou, em 28 de julho de 2026, a nomeação de Lucas Barbosa Correa como diretor‑geral. Correa assumirá a coordenação das área...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 18h25
Eco Ventures Brasil nomeia Lucas Barbosa Correa como diretor
Marta Cristine Furtado Martins

A Eco Ventures Brasil anunciou oficialmente a nomeação de Lucas Barbosa Correa para o cargo de diretor-geral, com efeito imediato. Correa supervisionará as estratégias comerciais, operacionais e de parcerias da empresa à medida que expande a implementação de sua tecnologia de aditivo P-Life para a biodegradação do plástico em todo o território nacional.

A nomeação ocorre em um momento estratégico para a Eco Ventures Brasil. A empresa dedicou os últimos 15 anos ao desenvolvimento da infraestrutura técnica, regulatória e de distribuição necessária para comercializar a tecnologia P-Life em escala industrial no mercado brasileiro. A missão de Correa é acelerar a adoção da tecnologia por transformadores, proprietários de marcas e fabricantes de embalagens, ao mesmo tempo em que fortalece a presença da empresa nos setores de varejo, agronegócio, bens de consumo e indústria de plásticos em geral; segmentos nos quais cresce a demanda por soluções de biodegradação de plásticos baseadas em ciência e respaldadas por certificações internacionais.

Anteriormente, Correa ocupou o cargo de diretor de operações da Eco Ventures Brasil, no qual liderava as atividades comerciais da empresa. Possui sólida experiência em materiais sustentáveis e um histórico comprovado na formação de equipes capazes de transformar produtos técnicos em resultados comerciais consistentes, sempre com foco no atendimento ao cliente.

"Lucas possui a expertise operacional e a visão de mercado necessárias para esse momento", afirmou Mark Tye, CEO e fundador da Eco Ventures Brasil. "Ele compreende os processos envolvidos na transição de uma tecnologia distinta, da adoção inicial à aplicação industrial em larga escala, e compartilha nossa convicção de que o Brasil tem potencial para liderar a América Latina com soluções pragmáticas e fundamentadas na ciência para enfrentar o desafio dos resíduos plásticos", completou.

"A Eco Ventures Brasil ocupa uma posição estratégica no mercado brasileiro de materiais sustentáveis. O P-Life é uma tecnologia comprovada, com um argumento comercial sólido, e nossos direitos exclusivos no Brasil nos conferem uma vantagem competitiva que poucos concorrentes conseguem igualar", disse Correa. "Nosso foco será a execução: ampliar nossa base de clientes, aprimorar a entrega e tornar a Eco Ventures Brasil a escolha preferencial para empresas comprometidas com o desempenho ambiental de seus plásticos ao final do ciclo de vida", acrescentou ele.

Sobre a Eco Ventures Brasil

A Eco Ventures Brasil é a parceira exclusiva da P-Life Japan Inc. no país, detendo direitos exclusivos de longo prazo para importar, formular e comercializar a tecnologia de aditivos P-Life em todo o território brasileiro, por meio de um acordo de 20 anos. O P-Life é um aditivo biodegradável desenvolvido pela P-Life Japan. Quando incorporado a plásticos convencionais, como polietileno e polipropileno, em baixas dosagens, permite que o produto final se degrade e passe por biodegradação em condições ambientais naturais após o término de sua vida útil. A tecnologia foi projetada para ser compatível com equipamentos e processos de fabricação já existentes, permitindo que transformadores e proprietários de marcas adotem a solução sem necessidade de adequação do maquinário.

Essa parceria exclusiva posiciona a Eco Ventures Brasil como o único canal comercial autorizado da tecnologia P-Life no país e como um agente estratégico na transição brasileira rumo a plásticos mais sustentáveis, atendendo aplicações que abrangem embalagens, filmes agrícolas, varejo e diversos segmentos industriais.

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