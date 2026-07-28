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Every Cybersecurity projeta crescimento de 66,7% em 2027

Empresa de capital 100% nacional prevê receita de R$ 150 milhões em 2026, renova pela quinta vez consecutiva a certificação ISO/IEC 27001 e, pela q...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
28/07/2026 às 16h05
Every Cybersecurity projeta crescimento de 66,7% em 2027
https://www.magnific.com

As fraudes digitais nunca estiveram tão em evidência no Brasil. Enquanto empresas reforçam investimentos para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e proteger informações sensíveis, o mercado de cibersegurança vive um dos períodos de maior expansão da última década.

Inserida nesse cenário, a Every Cybersecurity, empresa brasileira de capital 100% nacional, especializada em cibersegurança, privacidade, proteção de dados e governança, projeta alcançar R$ 150 milhões em receita em 2026 e R$ 250 milhões em 2027, impulsionada pela crescente demanda por adequação à legislação, gestão de riscos e segurança da informação.

Um mercado em aceleração estrutural

A expectativa acompanha a expansão do próprio mercado. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação e de Tecnologias Digitais (Brasscom), o setor brasileiro de segurança da informação deverá movimentar cerca de R$ 104,6 bilhões entre 2025 e 2028, com crescimento acumulado de 43,8% no período. Ao mesmo tempo, levantamento da Serasa Experian aponta que o Brasil registrou 6,9 milhões de tentativas de fraude apenas no primeiro semestre de 2025, o maior número da série histórica.

Outro fator que impulsiona esse movimento é o fortalecimento do ambiente regulatório. Com a transformação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) em agência reguladora, prevista na Lei nº 15.352/2026, organizações públicas e privadas devem ampliar investimentos em conformidade com a LGPD e em estratégias voltadas à proteção de dados e à segurança cibernética.

"Estamos crescendo porque o Brasil precisa proteger dados como nunca precisou antes, e nos posicionamos para ser a infraestrutura de confiança dessa nova fase. Projetar R$ 250 milhões de receita em 2027, com capital 100% nacional, tecnologia de ponta e rigor técnico, é a prova de que construímos uma companhia preparada para liderar o mercado de LGPD e cibersegurança no país", afirma Eduardo Nery, CEO e sócio-fundador da Every Cybersecurity.

Liderança comprovada em entrega

Fundada em 2014, a Every Cybersecurity é sustentada por um histórico raro no setor: mais de 1.100 projetos executados, mais de 1.200 atestados de capacidade técnica, mais de 500 profissionais certificados pela Every Academy e nenhuma multa da ANPD aplicada a clientes, indicador direto da eficácia de seus programas de adequação.

Esse rigor também é aplicado internamente. Neste ano, a companhia renovou pela quinta vez consecutiva a certificação ISO/IEC 27001, referência internacional em gestão da segurança da informação, e pela quarta vez consecutiva a ISO/IEC 27701, norma dedicada à gestão da privacidade — evidência de que a empresa sustenta em sua própria operação o mesmo padrão de governança que implementa em seus clientes.

Entre os projetos recentes está a Câmara dos Deputados — precisamente a Casa Legislativa onde a LGPD foi gestada e aprovada —, que se soma a uma carteira composta por organizações como a Petrobras (Petróleo Brasileiro S.A.) e o Serpro (Serviço Federal de Processamento de Dados), além de dezenas de empresas públicas e privadas de diferentes setores.

Cultura como ativo de crescimento

Além dos resultados operacionais, a Every Cybersecurity conquistou o Certificado FIA Lugar Incrível para Trabalhar 2026, concedido pela Fundação Instituto de Administração (FIA), com base na percepção dos próprios colaboradores sobre o clima organizacional e as práticas de gestão de pessoas.

O reconhecimento, baseado na experiência real dos colaboradores, atesta a maturidade da gestão de pessoas da empresa em um setor que enfrenta escassez de talentos qualificados, fator decisivo para crescer sem perder qualidade técnica.

"Crescer neste ritmo só é possível com pessoas de excelência. Ser reconhecida como um lugar incrível para trabalhar é o que sustenta a nossa entrega e viabiliza o próximo salto", reforça Nina Muniz, diretora-geral da Every Cybersecurity.

Sobre a Every Cybersecurity

Com sede em Brasília (DF) e filial no Rio de Janeiro (RJ), a Every Cybersecurity, GRC and Privacy Solutions atua como parceira estratégica de organizações públicas e privadas na construção de ambientes digitais seguros, resilientes e aderentes às exigências regulatórias. Seu portfólio contempla serviços de adequação à LGPD, DPO as a Service, governança, riscos e compliance (GRC), gestão de vulnerabilidades e a Every Academy, braço dedicado à formação e certificação de profissionais.

Reconhecida como uma das referências nacionais em Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) e governança de privacidade, teve neste ano suas certificações renovadas pela quinta vez consecutiva na ISO/IEC 27001 e pela quarta vez consecutiva na ISO/IEC 27701, e possui expertise em frameworks como NIST CSF, PCI DSS e nas normas e resoluções do Banco Central.

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