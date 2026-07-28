Robô aspirador ajuda a reduzir o acúmulo de pó no inverno

A chegada do inverno costuma trazer mudanças na rotina dentro de casa. Janelas fechadas por mais tempo e maior permanência em ambientes internos favorecem o acúmulo de poeira, pelos de animais e outras partículas sobre pisos e superfícies. Mais do que causar desconforto, manter uma rotina de limpeza frequente passa a ser um importante aliado para proporcionar mais bem-estar no dia a dia.

A limpeza doméstica se torna uma aliada da saúde ao remover o acúmulo de poeira e pelos, evitando a irritação das vias aéreas, e impedindo que o organismo fique ainda mais vulnerável a infecções. Em meio a uma rotina cada vez mais corrida, no entanto, nem sempre é fácil manter a casa limpa diariamente. É justamente nesse contexto que os robôs aspiradores inteligentes vêm conquistando espaço nos lares brasileiros, automatizando uma das tarefas domésticas mais repetitivas e permitindo que a limpeza aconteça de forma recorrente, mesmo quando não há ninguém em casa.

Além de remover poeira, cabelos, pelos de animais e pequenos resíduos, os equipamentos podem ser programados para realizar a limpeza em horários específicos, evitando o acúmulo de sujeira entre uma faxina e outra. Alguns modelos também contam com função de passar pano, tornando o processo ainda mais completo.

"Cada vez mais, a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta de conveniência para se tornar uma aliada da rotina. Automatizar a limpeza permite manter a casa organizada de forma contínua, oferecendo mais praticidade para que as pessoas dediquem seu tempo a outras atividades", afirma Santiago Lian, gerente comercial da Roborock.

A trajetória da Roborock acompanha a expansão da limpeza inteligente ao redor do mundo. Presente em mais de 170 países e regiões, a marca já integra a rotina de mais de 22 milhões de residências, desenvolvendo robôs aspiradores que unem inteligência artificial, sensores de alta precisão e sistemas avançados de navegação para executar a limpeza com autonomia e mínima intervenção do usuário.

Por meio do aplicativo, o usuário também pode criar rotinas personalizadas, definir quais cômodos serão limpos, estabelecer áreas restritas e acompanhar a operação em tempo real, tornando a manutenção da casa mais prática e consistente ao longo da semana.

Os produtos oficiais da Roborock estão disponíveis no Brasil em grandes varejistas, como Fast Shop, Mercado Livre, Comshop e Amazon.