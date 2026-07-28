Projeto cria incentivo a psicólogo que atende gratuitamente profissional de serviço essencial

O Projeto de Lei 1133/26 permite que psicólogos deduzam do Imposto de Renda os valores correspondentes a atendimentos gratuitos feitos a profissionais de segurança pública, saúde e educação da rede pública. O projeto cria a Política Nacional de Atendimento Psicológico Voluntário.

O objetivo é ampliar o acesso à saúde mental e prevenir transtornos como depressão e síndrome de burnout , comuns em profissões com alto estresse ocupacional. Os atendimentos poderão ser realizados de forma presencial ou remota, desde que o profissional esteja regularmente inscrito em seu conselho de classe.

Para garantir a transparência, o governo federal criará um sistema eletrônico para registrar e validar os atendimentos. O valor de dedução por hora e os limites anuais do incentivo serão definidos em regulamento, respeitando as metas fiscais e a Lei de Responsabilidade Fiscal .

Segundo o autor, deputado Lucas Abrahao (Rede-AP), atualmente na suplência, o acesso a psicólogos especializados ainda é insuficiente para grande parcela desses trabalhadores. Ele afirma que a medida une responsabilidade social e prudência fiscal.

“O modelo proposto concilia dois elementos fundamentais da boa formulação de políticas públicas: a mobilização da sociedade civil e a responsabilidade fiscal”, diz Abrahao.

Próximas etapas

A proposta ainda será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Saúde; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.