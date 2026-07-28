Kwai amplia presença no Nordeste e investe em criadores

Desde que iniciou sua operação no Brasil, em 2019, o Kwai enxergou no Nordeste um dos principais motores da cultura digital brasileira. Mais do que uma aposta estratégica, a região se tornou um dos pilares da plataforma no país, reunindo uma audiência altamente engajada, criadores de grande alcance e forte identificação com conteúdos regionais, populares e autênticos. Atualmente, o Nordeste já é responsável por cerca de 40% de todo o consumo de vídeos do Kwai no Brasil, segundo dados internos da plataforma referentes a 2026. O número ajuda a explicar por que o app vem ampliando sua presença regional ao longo dos últimos anos, investindo em criadores, campanhas, ações culturais e cobertura dos maiores eventos populares nordestinos.

O Kwai está presente em algumas das principais celebrações da região, como Carnaval e São João, desde 2021, apoiando festas tradicionais, promovendo ativações culturais e impulsionando conteúdos produzidos por criadores locais. Para se ter uma ideia, entre 2023 e 2026, os investimentos destinados a projetos no Nordeste somam mais de R$ 20 milhões, considerando iniciativas ligadas a festividades regionais, campanhas culturais, ações com creators e projetos especiais.

O movimento acompanha o comportamento da própria comunidade nordestina dentro da plataforma. Dados da pesquisa in-app "Pulso Regional", realizada pelo Kwai com mais de 36 mil usuários brasileiros no final de 2025, mostram que a região possui alguns dos maiores índices de conexão emocional e identificação regional. Segundo o levantamento, 95% dos usuários nordestinos acessam o Kwai diversas vezes ao dia, enquanto 58% afirmam reconhecer sua própria região nos vídeos assistidos no app.

Além disso, 74% seguem criadores da própria região e 60% dizem se sentir representados pelos conteúdos e creators presentes na plataforma. O estudo também mostra que o conteúdo regionalizado é um diferencial competitivo importante para a plataforma no Nordeste. Entre os usuários da região, 30% afirmam preferir o Kwai porque encontram "conteúdo da minha região."

"O Nordeste sempre teve um papel central para o Kwai no Brasil. Desde o início da operação no país, entendemos que a força da cultura regional, da linguagem popular e da autenticidade dos creators nordestinos tinham enorme potencial dentro da plataforma. Nosso investimento na região é contínuo e vai muito além de campanhas pontuais. Queremos fortalecer o ecossistema criativo local e valorizar histórias que representam o Brasil real", afirma Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai.

A relevância do Nordeste para o Kwai também se reflete na estratégia de conteúdo, marketing e entretenimento da plataforma no Brasil. Mais do que uma audiência expressiva, a região se consolidou como um dos principais territórios culturais do app, impulsionando campanhas, parcerias e o crescimento de criadores locais.

Ao longo dos últimos anos, o app construiu relações de longo prazo com artistas e personalidades nordestinas que ajudam a traduzir a conexão da plataforma com a cultura popular brasileira. Um dos principais exemplos é João Gomes, parceiro histórico do app e protagonista da campanha institucional "Aqui Geral Brilha", lançada em 2023 para valorizar talentos, histórias e sotaques de diferentes regiões do país. No Carnaval de 2022, o app se uniu ao grupo É o Tchan, em uma campanha especial que resgatou a nostalgia da folia brasileira com desafios musicais e de coreografia.

A plataforma também mantém parcerias com nomes como Gkay e Eslovênia Marques, que já participaram de campanhas, ativações e projetos especiais do Kwai. A aproximação também se estende a outros territórios de forte conexão popular: em 2023, o Kwai patrocinou o Fortaleza Esporte Clube, reforçando sua presença em uma das paixões culturais mais relevantes da região, o futebol.

No universo da música, a plataforma também desenvolveu projetos ao lado do Sua Música, referência na cena nordestina, incluindo iniciativas voltadas à descoberta de novos talentos juninos, como o reality musical "Talento São João".

Como desdobramento dessa estratégia de aproximação cultural, o Kwai preparou diversas iniciativas para o São João 2026. Sob o mote #VivaOSãoJoãoRaiz, a plataforma reuniu transmissões ao vivo, conteúdos exclusivos de criadores, ativações presenciais e experiências interativas que, juntas, ultrapassaram 5 bilhões de visualizações nas hashtags da campanha e estimularam a publicação de mais de 3 milhões de vídeos pelos próprios usuários.

Durante 18 dias de cobertura, entre o fim de maio e junho, o Kwai transmitiu mais de 180 horas de shows diretamente dos principais polos juninos de Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. A programação ao vivo gerou 43,9 milhões de impressões, alcançou mais de 4,5 milhões de usuários únicos e registrou pico de 12,3 mil pessoas assistindo simultaneamente às transmissões na noite de São João, em 24 de junho.

Esse movimento acompanha uma transformação mais ampla do consumo digital no Brasil, marcada pela valorização da identificação cultural, da representatividade e da linguagem regional. Dados da pesquisa Pulso Regional mostram que 47% dos usuários nordestinos afirmam se sentir mais influenciados por creators menores, que falam sobre "vida real", enquanto 48% preferem o Kwai porque encontram "criadores como eu".

Nesse contexto, o Kwai também se consolidou como vitrine para uma nova geração de creators nordestinos que ganharam projeção nacional dentro da plataforma. Apenas em 2025, mais de 34 perfis da região participaram de campanhas de social marketing do app, com crescimento de 26% no número de criadores nordestinos ativados no segundo semestre do ano. Alguns destaques, que estão entre os maiores criadores do app desde o começo, são JP Venâncios, Lindaci Luna e Sonic Rodrigues, nomes que transformam conteúdos sobre cotidiano, humor, cultura popular e vida real em audiências de alcance nacional.