Grêmio anuncia o meio-campista croata Filip Krovinović como novo reforço

O Grêmio anunciou nesta segunda-feira (27) o acerto pela contratação do meio-campista croata Filip Krovinović. O jogador de 30 anos desembarcará em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para realizar exames médicos. Aprovado, ele assinará contrato com o clube gaúcho até o fim de 2028.

O comunicado oficial do Grêmio confirmou os termos do acordo. “O Grêmio comunica o acerto com o meio-campista croata Filip Krovinović, de 30 anos. O atleta desembarca em Porto Alegre para a realização de exames médicos e posterior assinatura de contrato com o Tricolor até o final de 2028”, informou o clube.

Krovinović tem uma carreira com passagens por diversos clubes europeus. Ele já trabalhou com o técnico Luís Castro na temporada 2016/17, quando ambos estavam no Rio Ave, de Portugal. Essa familiaridade com um treinador pode ser um ponto a favor de sua adaptação ao futebol brasileiro.

Carreira de Filip Krovinović na Europa

Natural da Croácia, Krovinović iniciou sua jornada profissional no NK Zagreb. Em 2015, transferiu-se para o Rio Ave. Suas boas atuações no clube português atraíram o interesse de grandes equipes, culminando em sua contratação pelo Benfica em 2017.

Em 2019, o meio-campista foi emprestado ao West Bromwich Albion, da Inglaterra. Ele foi fundamental na campanha que garantiu o acesso da equipe à Premier League na temporada 2019/2020. No início de 2021, defendeu o Nottingham Forest, também na Inglaterra.

Posteriormente, retornou ao Benfica antes de acertar sua volta à Croácia para vestir a camisa do Hajduk Split. Em sua primeira temporada, destacou-se como um dos principais jogadores, contribuindo com gols e assistências para a conquista da Copa da Croácia e o vice-campeonato nacional.

Além de sua trajetória em clubes, Filip Krovinović representou as categorias de base da seleção croata, atuando pelas equipes Sub-19 e Sub-21.

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