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Calebe é o novo reforço do Inter

Aos 26 anos, Calebe chega ao Beira-Rio após construir sua trajetória nas categorias de base de São Paulo e Atlético Mineiro

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
27/07/2026 às 14h59
Calebe é o novo reforço do Inter
Foto: Divulgação Internacional

O  Internacional comunicou a contratação do meia Calebe. O atleta chega ao Clube por empréstimo junto ao Fortaleza Esporte Clube, com vínculo até junho de 2027.

Aos 26 anos, Calebe chega ao Beira-Rio após construir sua trajetória nas categorias de base de São Paulo e Atlético Mineiro. No clube mineiro, foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de conquistar títulos estaduais.

Em 2023, transferiu-se para o Fortaleza, onde permaneceu por três temporadas, disputando competições como CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana. Em 2025, também atuou por empréstimo no Alavés, da Espanha, adquirindo experiência em La Liga antes de retornar ao futebol brasileiro.

Com mais de 200 partidas como profissional, Calebe chega ao Internacional para reforçar o elenco na sequência da temporada 2026. O meio-campista já está integrado ao grupo no CT Parque Gigante e passa a ser mais uma opção para o treinador Paulo Pezzolano.

Ficha técnica

Nome completo: Calebe Gonçalves Ferreira da Silva

Data de nascimento: 17 de abril de 2000

Naturalidade: Monte Azul Paulista (SP)

Altura: 1,74m

Posição: Meio-campista

Carreira

2020 | Atlético Mineiro

2023 | Fortaleza

2025 | Alavés (ESP)

2026 | Internacional

Títulos

• Campeonato Mineiro – 2021 (Atlético-MG)

• Campeonato Brasileiro – 2021 (Atlético-MG)

• Copa do Brasil – 2021 (Atlético-MG)

• Campeonato Mineiro – 2022 (Atlético-MG)

• Supercopa do Brasil – 2022 (Atlético-MG)

• Campeonato Mineiro – 2023 (Atlético-MG)

• Campeonato Cearense – 2023 (Fortaleza)

• Campeonato Cearense – 2024 (Fortaleza)

• Copa do Nordeste – 2024 (Fortaleza)

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