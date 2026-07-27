Calebe é o novo reforço do Inter

O Internacional comunicou a contratação do meia Calebe. O atleta chega ao Clube por empréstimo junto ao Fortaleza Esporte Clube, com vínculo até junho de 2027.
Aos 26 anos, Calebe chega ao Beira-Rio após construir sua trajetória nas categorias de base de São Paulo e Atlético Mineiro. No clube mineiro, foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, além de conquistar títulos estaduais.
Em 2023, transferiu-se para o Fortaleza, onde permaneceu por três temporadas, disputando competições como CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sul-Americana. Em 2025, também atuou por empréstimo no Alavés, da Espanha, adquirindo experiência em La Liga antes de retornar ao futebol brasileiro.
Com mais de 200 partidas como profissional, Calebe chega ao Internacional para reforçar o elenco na sequência da temporada 2026. O meio-campista já está integrado ao grupo no CT Parque Gigante e passa a ser mais uma opção para o treinador Paulo Pezzolano.
Ficha técnica
Nome completo: Calebe Gonçalves Ferreira da Silva
Data de nascimento: 17 de abril de 2000
Naturalidade: Monte Azul Paulista (SP)
Altura: 1,74m
Posição: Meio-campista
Carreira
2020 | Atlético Mineiro
2023 | Fortaleza
2025 | Alavés (ESP)
2026 | Internacional
Títulos
• Campeonato Mineiro – 2021 (Atlético-MG)
• Campeonato Brasileiro – 2021 (Atlético-MG)
• Copa do Brasil – 2021 (Atlético-MG)
• Campeonato Mineiro – 2022 (Atlético-MG)
• Supercopa do Brasil – 2022 (Atlético-MG)
• Campeonato Mineiro – 2023 (Atlético-MG)
• Campeonato Cearense – 2023 (Fortaleza)
• Campeonato Cearense – 2024 (Fortaleza)
• Copa do Nordeste – 2024 (Fortaleza)
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