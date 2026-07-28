Homem é resgatado após permanecer cerca de oito horas parcialmente soterrado em escavação no interior de Videira SC

Um homem de 58 anos foi resgatado na madrugada desta terça-feira (28), após permanecer parcialmente soterrado por aproximadamente oito horas em uma área de escavação na comunidade de Linha Aparecida, no interior de Videira, em Santa Catarina.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros Militar, o acidente ocorreu por volta das 16h de segunda-feira (27), enquanto a vítima realizava um trabalho de escavação. Durante a atividade, ela acabou ficando presa sob a terra e permaneceu no local aguardando por socorro.

O resgate só foi possível depois que um vizinho ouviu os pedidos de ajuda do homem horas após o acidente. Ele iniciou os primeiros esforços para auxiliar a vítima e, na sequência, acionou a Polícia Militar, que solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar.

Quando as equipes chegaram ao local, os pés da vítima já haviam sido desobstruídos. Os bombeiros deram continuidade ao atendimento, realizando os procedimentos necessários para garantir a retirada segura do homem.

Durante a avaliação pré-hospitalar, os socorristas constataram suspeita de fratura no membro inferior esquerdo, na região do tornozelo. Após a imobilização e estabilização, a vítima foi encaminhada ao Hospital Divino Salvador, em Videira, onde recebeu atendimento médico especializado.

As causas do soterramento não foram informadas. A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Videira após o acionamento realizado pela Polícia Militar, e o caso aconteceu em uma área de escavação na comunidade de Linha Aparecida.

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