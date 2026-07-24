Sexta, 24 de Julho de 2026
11°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Rio Uruguai permanece acima da cota de alerta no Porto Soberbo e travessia com a Argentina continua suspensa

Mesmo com tendência de queda no nível das águas, operação entre Brasil e Argentina segue interrompida devido às condições de segurança

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
24/07/2026 às 09h19
Rio Uruguai permanece acima da cota de alerta no Porto Soberbo e travessia com a Argentina continua suspensa
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

A Junta Municipal de Proteção Civil de El Soberbio, na província de Misiones, na Argentina, divulgou na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, uma nova atualização sobre a situação do Rio Uruguai na região do Porto Soberbo. Apesar da redução gradual do nível das águas, o rio continua acima da cota de alerta, mantendo suspensa a travessia entre Brasil e Argentina.

De acordo com o boletim oficial, às 6h20, o Rio Uruguai registrava 12,83 metros, permanecendo acima da cota de alerta, estabelecida em 11 metros. Conforme o monitoramento, o nível do rio apresenta tendência de diminuição, com redução entre 5 e 10 centímetros por hora.

Em razão do elevado volume de água, a travessia internacional pelo Porto Soberbo permanece interrompida. A medida foi mantida pela Proteção Civil de El Soberbio para garantir a segurança de usuários e operadores da travessia.

As autoridades também reforçaram os níveis de referência adotados para o monitoramento da situação. O porto é fechado quando o rio atinge 8 metros. A cota de alerta está fixada em 11 metros, enquanto a cota de evacuação é de 14 metros.

A Proteção Civil segue acompanhando a evolução do nível do Rio Uruguai e orienta moradores e usuários da travessia a permanecerem atentos aos comunicados oficiais, que informarão qualquer alteração nas condições de operação ou nas medidas de segurança.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Padre Luiz Afonso dos Santos (Foto: Jornal Província)
Celebração Religiosa Há 18 horas

Paróquia de Tenente Portela promove procissão motorizada e bênção em homenagem a São Cristóvão

Fiéis, motoristas e agricultores são convidados a participar da programação no dia 25 de julho, que será realizada mesmo em caso de chuva.

 (Foto: Assessoria de Comunicação / Prefeitura de Barra do Guarita)
Alerta Hidrológico Há 1 dia

Administração Municipal retira famílias de áreas de risco após elevação do rio Uruguai em Barra Do Guarita

Equipes atuam desde a madrugada desta quinta-feira no atendimento às ocorrências, enquanto famílias são acolhidas em abrigo e o monitoramento segue de forma permanente.

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Travessia BR / AR Há 1 dia

Travessia da balsa entre Tiradentes do Sul e Argentina é suspensa devido à elevação do Rio Uruguai

Aumento rápido do nível do rio interrompe o serviço nesta quinta-feira (23), e autoridades pedem que população acompanhe novos comunicados antes de se deslocar.
JALMO Há 2 dias

“Ermos” de lembranças

Viajando na memória

 (Foto: Reprodução / Rádio Universal)
Travessia Suspensa Há 2 dias

Balsa Santa Bárbara interrompe travessia sobre o Rio da Várzea em Rodeio Bonito

Elevação do nível do rio causada pelas fortes chuvas levou à suspensão do serviço; motoristas devem utilizar rotas alternativas até a normalização.

Tenente Portela, RS
15°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 18°
15° Sensação
1.64 km/h Vento
83% Umidade
20% (0.28mm) Chance chuva
07h20 Nascer do sol
18h02 Pôr do sol
Sábado
23° 14°
Domingo
23° 15°
Segunda
26° 16°
Terça
26° 18°
Quarta
24° 17°
Últimas notícias
Entretenimento Há 1 minuto

Escola Livre do Grupontapé agora é Pontão de Cultura
Senado Federal Há 1 minuto

CMO analisa crédito especial de R$ 4,2 mi para Justiças Eleitoral e do Trabalho
Câmara Há 1 minuto

Projeto cria protocolo de atendimento humanizado para mulheres em delegacias
Senado Federal Há 1 minuto

Eleições: o que é permitido e o que é proibido nas redes sociais
Prisão Há 15 minutos

Operação prende quatro suspeitos por tráfico em Santo Augusto e São Martinho

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Ermos” de lembranças
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,05%
Euro
R$ 5,78 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 345,666,08 -1,36%
Ibovespa
175,310,44 pts -0.8%
Mega-Sena
Concurso 3035 (23/07/26)
05
07
17
51
56
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 7073 (23/07/26)
04
09
32
34
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3743 (23/07/26)
02
03
04
05
09
10
11
13
15
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2953 (22/07/26)
00
01
10
11
16
17
29
30
31
38
56
57
65
75
88
89
90
95
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2986 (22/07/26)
04
14
21
34
38
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias