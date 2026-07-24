Rio Uruguai permanece acima da cota de alerta no Porto Soberbo e travessia com a Argentina continua suspensa

A Junta Municipal de Proteção Civil de El Soberbio, na província de Misiones, na Argentina, divulgou na manhã desta sexta-feira, 24 de julho, uma nova atualização sobre a situação do Rio Uruguai na região do Porto Soberbo. Apesar da redução gradual do nível das águas, o rio continua acima da cota de alerta, mantendo suspensa a travessia entre Brasil e Argentina.

De acordo com o boletim oficial, às 6h20, o Rio Uruguai registrava 12,83 metros, permanecendo acima da cota de alerta, estabelecida em 11 metros. Conforme o monitoramento, o nível do rio apresenta tendência de diminuição, com redução entre 5 e 10 centímetros por hora.

Em razão do elevado volume de água, a travessia internacional pelo Porto Soberbo permanece interrompida. A medida foi mantida pela Proteção Civil de El Soberbio para garantir a segurança de usuários e operadores da travessia.

As autoridades também reforçaram os níveis de referência adotados para o monitoramento da situação. O porto é fechado quando o rio atinge 8 metros. A cota de alerta está fixada em 11 metros, enquanto a cota de evacuação é de 14 metros.

A Proteção Civil segue acompanhando a evolução do nível do Rio Uruguai e orienta moradores e usuários da travessia a permanecerem atentos aos comunicados oficiais, que informarão qualquer alteração nas condições de operação ou nas medidas de segurança.

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