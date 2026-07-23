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Paróquia de Tenente Portela promove procissão motorizada e bênção em homenagem a São Cristóvão

Fiéis, motoristas e agricultores são convidados a participar da programação no dia 25 de julho, que será realizada mesmo em caso de chuva.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
23/07/2026 às 16h24
Paróquia de Tenente Portela promove procissão motorizada e bênção em homenagem a São Cristóvão
Padre Luiz Afonso dos Santos (Foto: Jornal Província)

A Paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Tenente Portela, realiza no próximo sábado, 25 de julho, a tradicional celebração em honra a São Cristóvão, reconhecido como protetor dos motoristas, agricultores e viajantes. A programação contará com procissão motorizada e a tradicional bênção dos veículos e máquinas agrícolas.

A concentração dos participantes está marcada para 9h45, em frente à Igreja Matriz, de onde sairá a procissão. O percurso seguirá pela Avenida Santa Rosa, no sentido de quem se desloca em direção ao município de Derrubadas.

Para facilitar a organização e garantir maior fluidez na saída da carreata, a coordenação orienta que carros, caminhões, tratores e demais máquinas agrícolas sejam estacionados na Rua Tibiriçá, ao lado do ginásio da Igreja Matriz. A colaboração dos participantes é considerada fundamental para que o início da procissão ocorra de forma segura e organizada.

Ao término do trajeto, será realizada, em frente à Igreja Matriz, a bênção dos veículos e das máquinas agrícolas, momento tradicional da celebração em que os participantes agradecem pela proteção nas estradas, no trabalho diário e nas viagens.

A organização informa ainda que a programação será mantida independentemente das condições climáticas. Mesmo em caso de chuva, tanto a procissão quanto a cerimônia de bênção acontecerão conforme o cronograma previsto.

A comunidade é convidada a participar deste momento de oração e devoção, pedindo a intercessão de São Cristóvão por todos aqueles que trabalham no campo, conduzem veículos e percorrem diariamente as estradas, bem como pelas famílias e por todos os viajantes.

 

 

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