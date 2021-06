Ladrão é espancado por populares após assalto em Passo Fundo

Na madrugada desta quinta-feira (10), um ladrão foi preso em flagrante após uma tentativa frustrada de assalto a pedestre na Avenida João Catapan, próximo ao Trevo do bairro Santa Marta, em Passo Fundo. O ladrão apanhou de diversos populares, tendo que ser encaminhado para exames no hospital.

Por volta das 04h00 da madrugada, a Sala de Operações 190 da Brigada Militar, foi informada que um assaltante estava detido por populares, na Avenida João Catapan. Prontamente deslocou a guarnição do 2°Esquadrão. Ao chegar no local, os militares constataram a veracidade dos fatos.

Chegando no local os Policiais, fizeram contato com a vítima do assalto, o qual informou que estava esperando na parada, para pegar o ônibus da empresa JBS para ir trabalhar, neste momento dois indivíduos aproximaram e lhe pediram as horas, a vítima pegou o seu aparelho celular para ver, quando um dos indivíduos fez menção que estaria com uma arma na cintura e anunciou o roubo, rapidamente o outro pegou o aparelho celular da vítima e saiu correndo.

A vítima viu a aproximação do ônibus da empresa, então entrou em luta corporal com um dos indivíduos, tendo logo na sequência apoio dos demais colegas que estavam no transporte, sendo então detido o assaltante. A vítima estava com lesão no rosto.

O celular não foi recuperado, devido ao outro marginal sair correndo em posse do aparelho.

Os militares em contato com o assaltante, esse informou que foi muito agredido pelos populares que estavam no ônibus. A Brigada Militar identificou o indivíduo via Sistema Informatizado, sendo ele Valdemir José Loeblen, o qual estava com várias lesões pelo corpo.

Diante dos fatos, o assaltante foi conduzido primeiramente ao Hospital de Clínicas (HC), devido o grande número de lesões, posterior levado para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi registrado o flagrante pelo crime de assalto a pedestre. Após o registro, o indivíduo foi conduzido para o Presídio Regional de Passo Fundo.

