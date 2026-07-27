Moto Almoço reúne motociclistas da região e marca ampliação da Serginho Moto Esporte

A empresa Serginho Moto Sport - Concessionária Suzuki promoveu neste domingo (26), mais uma edição do tradicional Moto Almoço, evento que já integra o calendário anual da empresa e reúne motociclistas de diferentes municípios da região.

A programação proporcionou um momento de confraternização entre os participantes, fortalecendo o espírito de união e integração da comunidade motociclista. Ao longo do encontro, motociclistas de diversas localidades participaram das atividades e prestigiaram o evento.

Além do Moto Almoço, a empresa celebrou um importante momento de crescimento com a inauguração da ampliação de sua loja. O novo espaço passa a oferecer uma estrutura mais ampla, proporcionando melhores condições para atender clientes e visitantes.

A realização do evento e a expansão da empresa reforçam o compromisso da Serginho Moto Esporte com seus clientes e com o fortalecimento do motociclismo regional, reunindo tradição, convivência e investimento em uma estrutura ainda mais moderna e espaçosa.

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