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Moto Almoço reúne motociclistas da região e marca ampliação da Serginho Moto Esporte

Encontro realizado neste domingo contou com a participação de motociclistas de diversos municípios e celebrou a inauguração da ampliação da loja.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
27/07/2026 às 10h47
Moto Almoço reúne motociclistas da região e marca ampliação da Serginho Moto Esporte
(Foto: Reprodução / Captura / Vídeo / Serginho Moto Sport)

A empresa Serginho Moto Sport - Concessionária Suzuki promoveu neste domingo (26), mais uma edição do tradicional Moto Almoço, evento que já integra o calendário anual da empresa e reúne motociclistas de diferentes municípios da região.

A programação proporcionou um momento de confraternização entre os participantes, fortalecendo o espírito de união e integração da comunidade motociclista. Ao longo do encontro, motociclistas de diversas localidades participaram das atividades e prestigiaram o evento.

Além do Moto Almoço, a empresa celebrou um importante momento de crescimento com a inauguração da ampliação de sua loja. O novo espaço passa a oferecer uma estrutura mais ampla, proporcionando melhores condições para atender clientes e visitantes.

A realização do evento e a expansão da empresa reforçam o compromisso da Serginho Moto Esporte com seus clientes e com o fortalecimento do motociclismo regional, reunindo tradição, convivência e investimento em uma estrutura ainda mais moderna e espaçosa.

 

 

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