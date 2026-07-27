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FGTS calamidade é liberado em seis municípios da região

Benefício está disponível para trabalhadores de Constantina, Dois Irmãos das Missões, Humaitá, Redentora, Três Palmeiras e Trindade do Sul até 22 de outubro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Ascom Caixa
27/07/2026 às 07h29
FGTS calamidade é liberado em seis municípios da região
(Foto: Divulgação Caixa)

Moradores de seis municípios da região já podem solicitar o Saque Calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O benefício foi liberado pela Caixa Econômica Federal no último sábado, 25 de julho, para trabalhadores de Constantina, Dois Irmãos das Missões, Humaitá, Redentora, Três Palmeiras e Trindade do Sul, atingidos pelas fortes chuvas.

O pedido pode ser feito até o dia 22 de outubro de 2026 por trabalhadores que residem nas áreas reconhecidas pela Defesa Civil, desde que possuam saldo disponível no FGTS e não tenham realizado saque pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo existente.

A solicitação é feita exclusivamente pelo aplicativo FGTS, sem necessidade de comparecer a uma agência da Caixa. O trabalhador pode indicar uma conta da Caixa ou de qualquer outra instituição financeira para receber o valor.

Para solicitar o benefício, é necessário apresentar documento de identificação, selfie com o documento e comprovante de residência emitido até 120 dias antes do decreto de calamidade, entre outros documentos previstos pela Caixa.

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