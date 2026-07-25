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Subsídio de R$ 0,35 ao diesel não será retomado, diz ministro

Informação foi dada na sexta-feira (24/7)

Por: Editoria Local Fonte: Agência Brasil
25/07/2026 às 10h22
Subsídio de R$ 0,35 ao diesel não será retomado, diz ministro
Equipe econômica não pretende, neste momento, restabelecer a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel (Foto: Diones Roberto Becker)

Apesar de o petróleo voltar a se aproximar de US$ 100 por barril, a equipe econômica não pretende, neste momento, restabelecer a subvenção de R$ 0,35 por litro do diesel – suspensa no início de julho. A informação foi dada na sexta-feira (24/7) pelo ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, durante a apresentação do Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

Segundo o ministro, a avaliação do governo é que o aumento da cotação do petróleo ainda não provocou impacto suficiente sobre os preços internos para justificar a retomada do benefício.

— Considerando nossa estratégia de suavização de preços, é preciso olhar o que está acontecendo no preço final ao consumidor. Hoje, entendemos que é importante manter o subsídio de R$ 1,12, segurar um pouco a estratégia de retirada gradual tendo em vista a piora do cenário, mas também entendemos que não justifica retomar o de R$ 0,35 até aqui — explicou Bruno Moretti.

O ministro ressaltou ainda que a subvenção atualmente em vigor já representa um custo fiscal elevado para a União.

 

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