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CER Miraguai celebra 75 anos de tradição, conquistas e dedicação ao esporte

Clube fundado em 1951 comemora trajetória marcada pela formação de atletas, fortalecimento da comunidade e paixão que atravessa gerações.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
24/07/2026 às 08h41
CER Miraguai celebra 75 anos de tradição, conquistas e dedicação ao esporte
(Foto: Divulgação / CER Miraguai)

Nesta sexta-feira, 24 de julho de 2026, o CER Miraguai de Tenente Portela, celebra um marco histórico ao completar 75 anos de fundação. Desde sua criação, em 1951, o clube construiu uma trajetória de dedicação ao esporte, tornando-se uma referência para a comunidade e consolidando seu nome como parte da história do município.

Ao longo de sete décadas e meia, o CER Miraguai esteve presente em diferentes momentos da vida esportiva local, reunindo atletas, dirigentes, torcedores e famílias em torno de um objetivo comum: fortalecer o esporte e promover valores como disciplina, respeito, união e compromisso. Mais do que formar competidores, o clube contribuiu para a formação de cidadãos, deixando um legado que ultrapassa as quatro linhas.

Cada temporada, competição e desafio enfrentado ajudou a escrever a história da instituição, marcada por conquistas e pela dedicação de inúmeras pessoas que colaboraram para o crescimento do clube. O sentimento de pertencimento e o orgulho pela camisa verde seguem sendo uma das principais características do CER Miraguai.

A celebração dos 75 anos representa não apenas o reconhecimento de um passado de realizações, mas também a renovação da esperança em um futuro de novas conquistas. O desejo da comunidade é que o clube continue inspirando novas gerações, mantendo viva a paixão pelo esporte e fortalecendo sua tradição.

Os 75 anos do CER Miraguai simbolizam uma história construída com trabalho, perseverança e amor pelo esporte, reafirmando a importância da instituição para o desenvolvimento esportivo e social da região. Parabéns ao CER Miraguai por seus gloriosos 75 anos de história.

 

 

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