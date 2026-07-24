Tenente Portela terá a 30ª edição da FEPORLI em agosto

A Escola Estadual de Ensino Médio Sepé Tiaraju promove, entre os dias 12 e 14 de agosto, a 30ª edição da Feira Portelense do Livro (FEPORLI), em Tenente Portela. O evento integra a programação oficial dos 71 anos de emancipação do município.

A abertura oficial será realizada no dia 12 de agosto, uma quarta-feira, às 19h30, no Centro Cultural.

Nos dias 13 e 14 de agosto, a programação terá sequência nas dependências da Escola Sepé Tiaraju, com visitação aberta das 8h às 11h30 e das 13h30 às 17h15.

A comunidade está convidada a participar da feira e prestigiar mais uma edição do evento, que já faz parte do calendário cultural de Tenente Portela.

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