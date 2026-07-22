Vendaval destelha mais de 50 casas em Palmitinho

Um forte vendaval atingiu o município de Palmitinho na tarde desta terça-feira (21), provocando danos em dezenas de residências e mobilizando equipes de atendimento. As rajadas de vento, registradas por volta das 16h15, causaram destelhamentos em diversos bairros e deram início a uma força-tarefa para prestar assistência às famílias afetadas e avaliar a extensão dos prejuízos.

O Jornalismo da Rádio Província entrou em contato com o prefeito de Palmitinho, Benhur Barth onde o mesmo informou que três casas foram completamente destelhadas e outras dezenas tiveram danos parciais, totalizando cerca de 50 residências atingidas. Algumas famílias precisaram deixar suas casas e buscar abrigo.

Ainda conforme o prefeito, na manhã desta quarta-feira (22), o secretariado municipal e demais autoridades realizam uma reunião para dar continuidade às ações de atendimento à população afetada. Paralelamente, equipes trabalham na recuperação das estradas do município para garantir a circulação de ônibus, caminhões e demais usuários das vias.

Os levantamentos dos prejuízos seguem em andamento. Até o momento, não há registro de pessoas feridas. As equipes continuam percorrendo as áreas atingidas para prestar assistência às famílias e avaliar a extensão dos danos causados pelo temporal.





⚠️ COMUNICADO OFICIAL PREFEITURA DE PALMITINHO.

O Município de Palmitinho informa que as fortes chuvas e rajadas de vento registradas nas últimas horas causaram danos em diferentes pontos do município, incluindo destelhamentos, quedas de árvores e de fios da rede de energia elétrica.

Desde os primeiros chamados, equipes da Administração Municipal, secretários e a Defesa Civil estão mobilizados e atuando diretamente nos locais atingidos, prestando auxílio às famílias e à comunidade, com a disponibilização de lonas e apoio de mão de obra nas situações emergenciais.

Neste momento, a orientação é para que todos priorizem a segurança. Evite subir em telhados molhados, especialmente durante a noite, devido ao alto risco de quedas e acidentes. Em situações de emergência, entre em contato imediatamente com a Defesa Civil.

📞 Defesa Civil de Palmitinho: (55) 9 9941-1307

Os trabalhos de atendimento e levantamento dos danos seguem em andamento e, a partir das primeiras horas da manhã, as equipes darão continuidade e intensificarão as ações de reparo e assistência nos locais afetados.

A Administração Municipal segue atenta e mobilizada para prestar todo o suporte necessário à população.

Salve o número da Defesa Civil e compartilhe esta informação. Em uma situação de emergência, agir com rapidez pode salvar vidas.

Previna-se. Fique atento. Sua atitude faz a diferença!

Prefeitura Municipal de Palmitinho.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.



