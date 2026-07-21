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Temporal provoca quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em Tenente Portela

Ventos fortes e chuva intensa causaram danos em diferentes bairros e bloquearam trecho de via urbana durante a tarde desta terça-feira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
21/07/2026 às 20h16
Temporal provoca quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos em Tenente Portela
Mecânica na entrada de Tenente Portela, onde tem os veículos havia um telhado onde foi completamente arrancado pela força dos ventos. (Foto: Corpo de Bombeiros Voluntários)

A forte instabilidade que atingiu Tenente Portela na tarde desta terça-feira deixou um rastro de transtornos em diferentes regiões do município. A combinação entre ventos intensos e chuva provocou destelhamentos, queda de árvores e pontos de alagamento.

Um dos principais registros ocorreu no cruzamento das ruas Guaporé e Coroados, onde a queda de uma árvore interrompeu totalmente o trânsito, impedindo a passagem de veículos pelo local.

Na RSC-472, no trecho de saída para Vista Gaúcha, os ventos arrancaram o telhado da Mecânica Carlin, situada ao lado do Hotel do Magrão, causando danos à estrutura do estabelecimento.

Os efeitos do temporal também foram sentidos no início da Avenida Perimetral, onde uma empresa teve parte da cobertura danificada. No bairro Rubino Marrone, uma residência também sofreu destelhamento em decorrência da força do vento.

Já na Escola Pequeno Aprendiz, o elevado volume de chuva provocou alagamentos, gerando transtornos durante a passagem do temporal.

As ocorrências foram registradas em diferentes pontos da cidade, evidenciando a intensidade do fenômeno que atingiu o município na tarde desta terça-feira. Até o momento, as informações divulgadas se concentram nos danos materiais registrados nos locais afetados.


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