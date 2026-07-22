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Temporal provoca estragos em diversos municípios da Região Celeiro e Noroeste

Em Tenente Portela, vendaval destelha residência, oficina e revenda de veículos; Defesa Civil distribui lonas aos atingidos

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Defesa Civil RS
22/07/2026 às 15h37
Temporal provoca estragos em diversos municípios da Região Celeiro e Noroeste
Foto: Defesa Civil

A Defesa Civil Estadual divulgou nesta quarta-feira (22) um balanço dos estragos provocados pelas fortes chuvas, enxurradas e ventos que atingiram as regiões Noroeste e Celeiro. Ao todo, 24 municípios registraram ocorrências, sem confirmação de mortos, feridos ou desaparecidos.

Em Tenente Portela, o vendaval destelhou uma residência, uma oficina mecânica e uma revenda de veículos. Além disso, houve queda de árvores, alagamentos e deslizamento de pedras sobre a RSC-472, exigindo a atuação dos Bombeiros Voluntários, Defesa Civil e equipes da Prefeitura. Lonas foram distribuídas para atender os atingidos.

Na Região Celeiro, os prejuízos também foram significativos. Em Três Passos, um tornado atingiu comunidades do interior, provocando danos em residências, galpões, bloqueio de estradas, interrupção no fornecimento de energia e internet, além de deixar uma família com quatro pessoas desalojada. Em Palmitinho, cerca de 50 residências foram atingidas pelo vendaval, sendo três completamente destelhadas.

Em Redentora, o volume de chuva chegou a aproximadamente 220 milímetros, causando danos em residências, na rede elétrica e em cerca de 20 estradas, além de um raio atingir uma casa no interior, sem deixar feridos. Também foram registrados transtornos em Esperança do Sul, Santo Cristo, Porto Xavier e outros municípios, com alagamentos, bloqueios de vias e suspensão do transporte escolar.

A ponte sobre o Rio Turvo, entre Três Passos e Miraguaí, foi interditada devido ao acúmulo de galhos e troncos arrastados pela correnteza. Já as balsas entre Tiradentes do Sul e El Soberbio (Argentina) e entre Barra do Guarita e Itapiranga (SC) seguem operando normalmente, apesar da elevação do Rio Uruguai.

Em Frederico Westphalen, escolas suspenderam as aulas após destelhamentos e queda de árvores, enquanto a ponte sobre o Rio da Várzea, na ERS-569, entre Palmeira das Missões e Sarandi, foi interditada preventivamente.

A Defesa Civil segue monitorando a situação e orienta a população a evitar áreas de risco, acompanhar os avisos meteorológicos e acionar os órgãos de emergência em caso de necessidade.

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