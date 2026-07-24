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Palmeira das Missões terá distribuição de 100 refeições diárias para famílias em vulnerabilidade

Programa Prato Gaúcho atenderá moradores cadastrados pelos serviços de assistência social do município

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações ASCOM Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões
24/07/2026 às 07h52
Palmeira das Missões terá distribuição de 100 refeições diárias para famílias em vulnerabilidade
(Foto: Divulgação ASCOM Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões)

A Câmara de Vereadores de Palmeira das Missões aprovou a abertura de crédito de R$ 172,8 mil para a implantação do Programa Prato Gaúcho no município.

Com os recursos, serão fornecidas 100 refeições diárias a famílias em situação de vulnerabilidade social. A distribuição ocorrerá de segunda a sexta-feira, com início previsto para os próximos dias.

As famílias beneficiadas estão sendo selecionadas pelas equipes do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Palmeira das Missões está entre os 26 municípios gaúchos contemplados na modalidade de cozinha comunitária sem refeitório, em que as refeições são entregues em viandas.

Durante a mesma sessão, também foram aprovados projetos que oficializam a denominação de uma rua no município, atualizam as regras para a concessão do Diploma e Troféu Mulher Cidadã e instituem uma política municipal voltada ao acompanhamento de atividades econômicas relacionadas à arrecadação pública.


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