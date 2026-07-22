Levantamento exclusivo da Rádio Província mostra os impactos do temporal na Região Celeiro

O forte temporal que atingiu a Região Celeiro provocou estragos em diversos municípios e mobilizou equipes da Defesa Civil, Bombeiros, prefeituras e concessionárias de energia. Em Tenente Portela, houve queda de árvores, destelhamentos, alagamentos e deslizamento de pedras sobre a RSC-472, exigindo a remoção de obstáculos para garantir a segurança dos motoristas. Em Três Passos, um tornado atingiu comunidades do interior, destruindo telhados de residências, galpões, silos e lavouras, além de provocar queda de postes e interrupção no fornecimento de energia elétrica e internet. Em Palmitinho, aproximadamente 50 residências foram atingidas pelo vendaval, sendo três completamente destelhadas, com distribuição de lonas às famílias afetadas.



A ponte sobre o Rio Turvo, entre Três Passos e Miraguaí, precisou ser interditada devido ao grande acúmulo de troncos, galhos e detritos levados pela correnteza. Apesar da elevação do nível do Rio Uruguai, as balsas entre Tiradentes do Sul e El Soberbio e entre Barra do Guarita e Itapiranga seguem operando normalmente. Em Frederico Westphalen, escolas suspenderam as aulas após destelhamentos e queda de árvores. Já a ERS-569, entre Palmeira das Missões e Sarandi, teve a ponte sobre o Rio da Várzea interditada preventivamente por questões de segurança. As autoridades seguem monitorando a situação, prestando assistência às famílias atingidas e orientam a população a evitar áreas de risco, acompanhar os comunicados oficiais e redobrar a atenção nas rodovias da região.

Defesa Civil Regional alerta para continuidade das chuvas

Em entrevista ao programa Estação Província, da Rádio Província, o coordenador regional da Defesa Civil (CREPDEC 5), major Silvano, informou que mais de 23 municípios da área de abrangência da coordenadoria registraram ocorrências relacionadas ao temporal, entre elas alagamentos, vendavais e destelhamentos. Segundo ele, Três Passos e Esperança do Sul estão entre os municípios mais afetados na região da CREPDEC 5, enquanto Tenente Portela registrou danos considerados mais brandos.

O major destacou que, apesar da redução prevista nos volumes de chuva para os próximos dias, o solo permanece encharcado e a Defesa Civil continuará monitorando rios e áreas de risco. Também reforçou a importância dos alertas enviados pelo sistema Cell Broadcast e orientou a população a cadastrar o CEP no serviço de mensagens da Defesa Civil pelo número 40199, além de acompanhar os comunicados oficiais.

Defesa Civil de Tenente Portela realiza levantamento dos danos

O coordenador municipal da Defesa Civil de Tenente Portela, Cleber Giordani Teche, informou que as equipes iniciaram ainda durante a noite o atendimento das ocorrências registradas no município. Entre os principais danos estão deslizamento de pedras sobre a RSC-472, destelhamentos em empresas, residências e galpões no interior, além de danos em estradas e pontilhões.

Segundo Cleber, nenhuma família precisou deixar a própria casa, mas a Defesa Civil está realizando o levantamento dos prejuízos para providenciar lonas, telhas e demais materiais necessários às famílias atingidas. Ele também destacou que as equipes seguem vistoriando comunidades do interior e monitorando o nível do Rio Guarita, além de orientar a população a comunicar imediatamente qualquer situação de risco aos órgãos responsáveis.

Prefeito de Palmitinho detalha prejuízos e assistência às famílias

Também em entrevista ao Estação Província, o prefeito de Palmitinho, Benhur Barth, afirmou que o município concentrou alguns dos maiores danos provocados pelo temporal. Conforme o levantamento preliminar, mais de 50 residências sofreram destelhamentos, sendo que algumas tiveram perda total da cobertura. Além das casas, um galpão rural foi completamente destruído pelo vento.

O prefeito explicou que as equipes trabalharam durante toda a noite distribuindo lonas às famílias atingidas e, na manhã seguinte, retomaram as visitas para identificar as necessidades de cada morador. Segundo ele, nenhuma pessoa ficou ferida ou precisou ser encaminhada para abrigo público. A prioridade da administração municipal agora é prestar assistência às famílias, recuperar estradas e garantir a normalidade do transporte escolar, além de manter o atendimento às comunidades afetadas.





Destelhamento no município de Palmitinho. (Foto: Missões FM)





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