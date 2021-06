Fogo consome automóvel no interior de Tenente Portela

O fogo destruiu completamente um automóvel no começo da noite da quarta-feira (09/06). O fato ocorreu na ERS 330, trecho que liga Tenente Portela e Miraguaí.

Os bombeiros voluntários de Tenente Portela foram acionados e realizaram o controle das chamas e o rescaldo. Ainda é desconhecido o que provocou o início do incêndio.

Ninguém ficou ferido.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.