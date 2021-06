Polícia Civil recupera moto furtada em Tiradentes do Sul

Após ter sua motocicleta furtada durante a madrugada da quarta-feira (09/06), o morador da localidade de Esquina Massotti, em Tiradentes do Sul, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil.

Depois de informações recebidas, ainda na quarta-feira, policiais civis de Três Passos encontraram o veículo abandonado em um matagal na localidade de Alto Uruguai, também em Tiradentes do Sul. Não foi revelado se alguma pessoa acabou presa.

A motocicleta foi recolhida e posteriormente será restituída ao proprietário.

