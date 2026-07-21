Copa Inverno de Futsal movimenta derrubadas com noite de decisões

A Copa Inverno de Futsal 2026 terá mais uma noite decisiva nesta sexta-feira, 24 de julho, no Ginásio Municipal Salto Grande em Derrubadas.

A programação começa às 19h30 e contará com a grande final da categoria Sub-17, além das semifinais do Regional Masculino Livre, prometendo confrontos de alto nível e muita emoção dentro de quadra.

A comunidade está convidada a prestigiar os jogos e acompanhar de perto as decisões da competição.

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