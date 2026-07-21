Tornado provoca destelhamentos, queda de árvores e deixa comunidades sem energia em Três Passos

Um tornado atingiu localidades do interior de Três Passos na tarde desta terça-feira (21), provocando danos em diferentes comunidades e mobilizando equipes da Defesa Civil. Entre as áreas atingidas estão Árvore Seca, Esquina Kurtz, Floresta e outras localidades do interior do município.

Conforme relatos de moradores, na comunidade de Árvore Seca pelo menos duas residências tiveram os telhados arrancados pela força do vento. Também houve queda de árvores sobre a estrada, interrompendo o trânsito no local.

Na localidade de Floresta, uma propriedade registrou o destelhamento de uma edificação e a queda de um galpão. Estragos também foram registrados em Esquina Kurtz e em outras comunidades do interior.









Logo após a passagem do fenômeno, equipes da Defesa Civil iniciaram os trabalhos de levantamento dos prejuízos e de atendimento às famílias atingidas. As equipes seguem percorrendo as áreas afetadas para avaliar a extensão dos danos e prestar o suporte necessário.

Além dos danos materiais, o temporal deixou moradores sem o fornecimento de energia elétrica e sem acesso à internet em algumas localidades. Conforme as informações divulgadas até o momento, não houve registro de feridos.

As causas e a extensão dos danos continuam sendo apuradas pelas equipes que permanecem atuando nas comunidades atingidas.





