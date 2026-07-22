Residência é destruída por incêndio no interior de Tiradentes do Sul

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta terça-feira (21), na localidade de Linha Sete Voltas, no interior de Tiradentes do Sul. Apesar da intensidade das chamas e dos prejuízos registrados, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi acionado por volta das 14h40, após relatos de intensa fumaça saindo do imóvel. As informações iniciais indicavam que, possivelmente, não havia moradores na residência no momento em que o fogo começou.

Quando a equipe chegou ao local, encontrou o incêndio em estágio avançado, com as chamas já tomando todos os cômodos da casa. O telhado havia desabado e a residência, com aproximadamente 112 metros quadrados, foi completamente consumida pelo fogo.

Para controlar o incêndio e realizar o trabalho de rescaldo, os bombeiros utilizaram cerca de 4.500 litros de água. Além da estrutura da casa, toda a mobília e o sistema de placas solares instalados no imóvel foram destruídos.

A Brigada Militar também prestou apoio durante a ocorrência. Conforme os indícios observados no local, a provável causa do incêndio pode estar relacionada às descargas elétricas provocadas pelo mau tempo, a um curto-circuito ou ao superaquecimento do sistema elétrico da residência. As circunstâncias, no entanto, ainda dependem de confirmação.

O imóvel não possuía seguro e permaneceu sob responsabilidade do proprietário após o atendimento da ocorrência.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.