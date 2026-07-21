Homem é encontrado morto dentro de residência em Três Passos

Um homem de 55 anos foi encontrado morto na tarde desta segunda-feira (20) no Bairro Frei Olímpio, no município de Três Passos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a guarnição foi acionada por volta das 14h43, para prestar apoio à Brigada Militar em uma ocorrência de encontro de cadáver.

Ao chegar ao endereço, os bombeiros constataram que o homem já estava sem vida no interior da residência. Conforme informado, o corpo encontrava-se em estado de decomposição.

A área foi isolada e preservada até a chegada da Polícia Civil, que realizou os procedimentos de praxe e autorizou a liberação do corpo para os trâmites funerários junto aos familiares.

As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.

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