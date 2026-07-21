Colisão entre caminhão e van deixa cinco pessoas feridas entre Vista Alegre e Palmitinho

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 19h desta segunda-feira (20), na ERS-472, entre Vista Alegre e Palmitinho, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Vista Alegre.

A colisão envolveu um caminhão de uma empresa de Taquaruçu do Sul, que transportava resíduos e seguia no sentido Palmitinho–Taquaruçu do Sul, e uma van pertencente a uma empresa de Palmitinho, que trafegava no sentido contrário.

Com o impacto, o caminhão tombou e teve um dos eixos completamente arrancado. A carga de resíduos ficou espalhada sobre a pista, provocando o bloqueio do trânsito. A van sofreu danos de grande monta.

Na van estava apenas a condutora, que recebeu atendimento da Secretaria Municipal de Saúde e foi encaminhada ao hospital. No caminhão estavam o motorista e outros três trabalhadores que realizavam a coleta de resíduos. Eles foram socorridos por populares e encaminhados ao hospital de Taquaruçu do Sul. Conforme as informações, não houve feridos em estado grave.

Uma guarnição da Brigada Militar de Palmitinho, que estava em deslocamento, chegou ao local logo após o acidente, iniciou o atendimento da ocorrência e permaneceu até a chegada da Polícia Rodoviária.

As causas da colisão serão investigadas pelas autoridades competentes. No momento do acidente, chovia na região.







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