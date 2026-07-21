Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Organizações cobram criação de Comissão da Verdade Indígena

Encontro em Brasília debate as violências sofridas na ditadura

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/07/2026 às 20h23
Organizações cobram criação de Comissão da Verdade Indígena
© Bruno Peres/Agência Brasil

Indígenas de todo o país estão em Brasília para em um encontro cujo objetivo é cobrar do governo federal a criação da Comissão Nacional da Verdade Indígena (CNIV).

O encontro é capitaneado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), o Instituto de Políticas Relacionais (IPR) e o Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas da Universidade de Brasília (Obind/UnB).

O governo recebeu, no fim do ano passado, uma minuta de decreto presidencial para criação do CNIV. O documento tem a chancela de 58 instituições e pareceres jurídicos favoráveis.

O encontro teve início nesta terça-feira (21) e terá a presença de membros do “Fórum Memória, Verdade, Reparação Integral, Não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas” e de vítimas da violência praticada contra os povos indígenas durante o período da ditadura . Elas poderão compartilhar casos como os centros de detenção ilegal criados em reservas administradas pelo antigo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e pela Fundação Nacional do Índio (Funai).

Nesses centros, segundo a Apib, havia trabalho forçado e tortura física contra os indígenas guarani .

Durante o encontro, serão apresentados oito relatórios inéditos com exemplos da violência vivida pelos povos indígenas nos anos de governo militar autoritário.

Também será lançado o livro Povos Indígenas e Justiça de Transição: Registros de Memórias que Denunciam Violências. A obra detalha investigações e depoimentos de vítimas sobre crimes como tortura, genocídio e deslocamento forçado.

“A publicação é considerada histórica pelas organizações por sintetizar os resultados de sete anos de trabalho e trazer na capa a fotografia de um ancião indígena vítima de tortura”, afirma a Apib. O encontro acontece até a próxima quinta-feira (23), na Casa de Retiro Assunção, em Brasília.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Direitos Humanos Há 1 minuto

Fome mundial atinge 645 milhões de pessoas, diz relatório da ONU

Fome e insegurança alimentar estão acima de metas para 2030

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 36 minutos

ONU e Unicef lançam guia para orientar pais sobre perigo da machosfera

Organizações defendem diálogo dentro de casa
Direitos Humanos Há 2 dias

Projeto mobiliza bibliotecas no combate à violência de gênero

Iniciativa atua junto a bibliotecas comunitárias e escolares

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 3 dias

Luta contra o racismo marca a 12ª Marcha das Mulheres Negras no Rio

Encontro será realizado no próximo dia 26 em Copacabana
Direitos Humanos Há 5 dias

Página do TJRJ já teve 3,2 mil pedidos de medidas protetivas em 2026

Maria da Penha Virtual permite que mulheres no RJ peçam ajuda

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 24°
20° Sensação
0.79 km/h Vento
99% Umidade
100% (28.69mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
19° 13°
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Últimas notícias
Tempo Severo Há 19 minutos

Ônibus é arrastado pela correnteza durante temporal em Ibiraiaras
Tecnologia Há 32 minutos

Inscrições do Batch 9 do Programa Next vão até 2 de agosto
Direitos Humanos Há 32 minutos

Organizações cobram criação de Comissão da Verdade Indígena
Internacional Há 32 minutos

Itamaraty pede a brasileiros que evitem viagens para o Oriente Médio
Direitos Humanos Há 32 minutos

ONU e Unicef lançam guia para orientar pais sobre perigo da machosfera

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 -0,31%
Euro
R$ 5,78 -0,48%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,208,75 +1,72%
Ibovespa
173,325,66 pts -0.03%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias