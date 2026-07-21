Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Manual orienta vítimas de fraudes bancárias no Brasil

O material reúne orientações do advogado, professor, pesquisador e especialista José Júnior sobre os passos imediatos após um golpe: contestar ope...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/07/2026 às 20h58
Manual orienta vítimas de fraudes bancárias no Brasil
Grupo RG Eventos/José de Souza Junior

O aumento constante das fraudes financeiras no ambiente digital motivou a criação do Manual de Orientação Contra Fraudes e Golpes Bancários, material que reúne os direitos das vítimas e as providências que devem ser adotadas imediatamente após um golpe. O documento detalha como contestar operações, acionar mecanismos de recuperação de valores e identificar situações em que a instituição financeira pode ser responsabilizada por falhas de segurança.

O tema ganhou urgência diante do avanço dos crimes digitais no país. Segundo pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), quase quatro em cada dez brasileiros já foram vítimas de algum tipo de golpe, o maior índice da série histórica. Um levantamento da entidade também apontou que as perdas com fraudes somaram R$ 10,1 bilhões em 2024, alta de 17% em relação aos R$ 8,6 bilhões registrados no ano anterior.

Os golpes envolvendo o Pix estão entre os que mais crescem. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que cerca de 24 milhões de pessoas foram vítimas de fraudes com Pix ou boletos entre julho de 2024 e junho de 2025, com prejuízo estimado em quase R$ 29 bilhões. O cenário levou o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) a lançarem, em dezembro de 2025, um plano de combate às fraudes digitais, que aponta o Brasil como o segundo país com maior número de ocorrências no mundo.

Os idosos estão entre os grupos mais atingidos. Dados apresentados na criação da Aliança Nacional contra Fraudes Financeiras mostram que pessoas acima de 60 anos figuram entre as mais vulneráveis, com destaque para golpes que envolvem a falsa central de atendimento e o falso funcionário do banco. A sofisticação das abordagens e o uso de pressão psicológica dificultam a percepção do golpe no momento em que ele ocorre.

Entre os principais instrumentos de proteção está o Mecanismo Especial de Devolução (MED), criado pelo Banco Central para permitir a recuperação de valores transferidos por Pix em casos de fraude. O pedido pode ser registrado em até 80 dias após a transação, e a rapidez na comunicação aumenta as chances de bloqueio dos recursos.

Nas primeiras horas após o golpe, a orientação é interromper o contato com o fraudador, bloquear cartões e senhas comprometidos, registrar boletim de ocorrência e formalizar a contestação das operações não reconhecidas. Além do MED, o consumidor pode exigir protocolos e documentos e solicitar a suspensão de cobranças, juros e negativação enquanto o caso é apurado.

De acordo com o advogado e pesquisador José Júnior, especialista em segurança cibernética e inteligência artificial e autor do manual, muitas vítimas desconhecem os próprios direitos e agem de forma equivocada logo após o golpe. "A criação do manual foi motivada pelo aumento expressivo dos golpes bancários praticados por meios digitais e, principalmente, pela falta de informação das vítimas sobre como agir após a fraude", afirma.

Erros comuns e responsabilização do banco

Segundo o especialista, um dos equívocos mais frequentes é manter contato com o criminoso e confiar apenas em conversas verbais com o atendimento bancário, sem registrar a contestação por escrito nem exigir protocolo. "Diante de uma fraude bancária, não basta comunicar verbalmente o ocorrido. É necessário formalizar a contestação, reunir provas, exigir documentos e solicitar os mecanismos de recuperação disponíveis", explica José Júnior.

O material também trata das situações em que a instituição financeira pode ser responsabilizada. Conforme o autor, o banco pode responder quando há falha na prestação do serviço ou insuficiência dos mecanismos de segurança, como a autorização de operações incompatíveis com o perfil do cliente.

"O fato de a operação ter sido validada com senha, token, aplicativo ou biometria não encerra a discussão. Em situações de engenharia social, a autenticação formal pode ter ocorrido sem que existisse uma manifestação de vontade verdadeiramente livre, consciente e informada", avalia.

Para o autor, a orientação preventiva permanece a principal ferramenta de defesa do consumidor. Ele reforça que bancos não solicitam senhas, códigos recebidos por mensagem ou transferências para supostas contas seguras, e que abordagens marcadas por urgência ou ameaça de bloqueio devem despertar desconfiança.

A recomendação, diante de qualquer suspeita, é encerrar o contato e procurar a instituição financeira exclusivamente por seus canais oficiais.

Para mais informações, basta acessar: https://gruporgeventos.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Fenasbac
Tecnologia Há 47 minutos

Inscrições do Batch 9 do Programa Next vão até 2 de agosto

Nova edição do programa de aceleração da Fenasbac busca startups com soluções para o mercado financeiro e oferece mentorias, conexões estratégicas ...

 Imagem do Magnific
Tecnologia Há 1 hora

Maturidade orçamentária é ferramenta estratégica de gestão

Estudos apontam que companhias mais maduras já utilizam dados integrados, participação de gestores e tecnologia para fortalecer a competitividade

 Imagem do Magnific/wayhomestudio
Tecnologia Há 3 horas

EFX: pagamentos internacionais terão novas regras

Pedro Souza, fundador da Glin, avalia que as novas regras do Banco Central (BC) aumentam o nível de exigência para empresas que oferecem serviços d...

 Crédito_OMRON Helthcare Brasil
Tecnologia Há 5 horas

OMRON lança balança de bioimpedância para monitorar obesidade

Nova tecnologia da OMRON Healthcare chega para atender demanda gerada por novas diretrizes de obesidade, tratamento de sarcopenia e também pelo cre...

 EMEET C960 Ultra
Tecnologia Há 6 horas

EMEET lança webcam 4K flagship C960 Ultra no Brasil

A EMEET anunciou a SmartCam C960 Ultra, webcam 4K equipada com sensor Sony CMOS de 1/1,5 polegada e foco automático PDAF. O modelo integra a linha ...

Tenente Portela, RS
19°
Chuva
Mín. 16° Máx. 24°
20° Sensação
1.34 km/h Vento
99% Umidade
100% (28.69mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
19° 13°
Quinta
18° 11°
Sexta
15° 11°
Sábado
16°
Domingo
20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Manual orienta vítimas de fraudes bancárias no Brasil
Direitos Humanos Há 12 minutos

Fome mundial atinge 645 milhões de pessoas, diz relatório da ONU
Tempo Severo Há 34 minutos

Ônibus é arrastado pela correnteza durante temporal em Ibiraiaras
Tecnologia Há 47 minutos

Inscrições do Batch 9 do Programa Next vão até 2 de agosto
Direitos Humanos Há 47 minutos

Organizações cobram criação de Comissão da Verdade Indígena

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,07 0,00%
Euro
R$ 5,78 -0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 357,802,24 +1,89%
Ibovespa
173,325,66 pts -0.03%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias