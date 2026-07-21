Morte de homem atropelado por caminhão durante reparo é confirmada; vítima era moradora de Alpestre

Wagner Woivoda, morador do município de Alpestre, morreu na manhã desta terça-feira (21) em decorrência dos graves ferimentos sofridos após um acidente envolvendo o caminhão de sua propriedade, registrado na tarde de segunda-feira (20), no município de Planalto.

Conforme as informações apuradas, Wagner realizava um reparo mecânico no veículo, utilizado para o transporte de casas, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, o caminhão se movimentou de marcha à ré. O veículo passou sobre a vítima e, na sequência, invadiu a estrutura de uma auto elétrica, provocando danos materiais ao estabelecimento.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestaram os primeiros socorros no local. No momento do atendimento, Wagner estava consciente e foi encaminhado ao Hospital Medianeira. Entretanto, seu quadro clínico se agravou após a chegada à unidade hospitalar e, apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos, tendo o óbito confirmado na manhã desta terça-feira.

Mesmo com os danos causados ao estabelecimento comercial atingido pelo caminhão, o trânsito na região não precisou ser interrompido durante o atendimento da ocorrência.

As circunstâncias que provocaram a movimentação do caminhão serão investigadas pelas autoridades competentes. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre os atos fúnebres de Wagner Woivoda.

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