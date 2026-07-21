Homem fica gravemente ferido após carro sair da pista na SC-163 em Itapiranga

Um homem de 34 anos ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito registrado por volta das 21h30 desta segunda-feira (20), na SC-163, na localidade de Cordilheira, interior de Itapiranga.

Segundo as informações, ele conduzia um Toyota Etios, com placas de Itapiranga, no sentido Iporã do Oeste–Itapiranga, quando perdeu o controle do veículo em uma curva e saiu da pista, colidindo contra uma árvore e um barranco.

O motorista ficou preso às ferragens e sofreu ferimentos graves no pé, na perna e trauma no tórax. Ele foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado pelo SAMU ao Hospital Sagrada Família.

A ocorrência também contou com atendimento da Polícia Militar e da Polícia Militar Rodoviária. Durante o atendimento, o trânsito ficou interrompido nos dois sentidos da rodovia.

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