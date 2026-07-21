Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Assine o Jornal Província
Sicredi

Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE

Tribunal registra um crescimento de 42,5% em relação a última eleição

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
21/07/2026 às 12h05

As eleições gerais deste ano contarão com o maior número de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar.

Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 1.963.551 pessoas têm algum tipo de deficiência , um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de 1.377.787 pessoas.

Os tipos de deficiência incluem pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação.

Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas Eleições 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria “outros”.

Aproximadamente 617 mil pessoas declararam ter deficiência de locomoção; 319 mil têm deficiência visual e mais de 182 mil têm deficiência auditiva.

Mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto.

Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança.

O número de seções eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 este ano, um crescimento de 43%.

Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível , instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo.

Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida.

O pedido pode ser feito pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral.

O prazo para solicitar a transferência para uma seção acessível termina no dia 20 de agosto .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 1 minuto

Decreto autoriza atuação das Forças Armadas nas eleições de 2026

Militares vão trabalhar em período e locais definidos pelo TSE
Política Há 36 minutos

Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência

Registrado em 2025, legenda vem do Movimento Brasil Livre

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Política Há 3 horas

Em convenção nacional, PDT oficializa apoio a Lula nas eleições

Partido foi o primeiro a realizar convenção nacional, nesta segunda
Política Há 19 horas

TSE abre prazo para solicitação de voto em trânsito

Pedido pode ser feito até o dia 20 de agosto

 (Foto: Reprodução / Observador Regional)
Panorama Político Há 1 dia

Região Celeiro tem mais de 21 mil filiados a partidos, mas quatro em cada cinco eleitores seguem sem vínculo partidário

Levantamento mostra que apenas 19,32% do eleitorado regional possui filiação; Três Passos lidera em números absolutos, enquanto Inhacorá apresenta o maior índice proporcional de participação partidária.

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 25°
23° Sensação
2.09 km/h Vento
81% Umidade
100% (17.21mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
18° 14°
Quinta
18° 11°
Sexta
16° 12°
Sábado
21° 14°
Domingo
21° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 34 minutos

Empresas apostam em brindes úteis para fortalecer marcas
Política Há 34 minutos

Brasil tem quase 2 milhões de eleitores com deficiência, aponta TSE
Senado Federal Há 34 minutos

Projeto libera R$ 56 milhões para Justiça Federal, Justiça do Trabalho e MPU
Política Há 35 minutos

Partido Missão oficializa Renan Santos como candidato à Presidência
Educação Há 1 hora

Professores do Colégio Ipiranga participam de congresso nacional da Rede Sinodal

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,08 -0,26%
Euro
R$ 5,79 -0,28%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 358,715,28 +2,11%
Ibovespa
172,452,97 pts -0.53%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias