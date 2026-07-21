Professores do Colégio Ipiranga participam de congresso nacional da Rede Sinodal

Uma comitiva formada por 16 professores do Colégio Ipiranga, de Três Passos, participa, entre os dias 20 e 22 de julho, do 35º Congresso de Professores da Rede Sinodal de Educação, realizado em Santa Cruz do Sul.

Durante os três dias de programação, os educadores acompanham palestras e atividades voltadas à qualificação profissional, com temas como neurociência aplicada à aprendizagem, inteligência socioemocional e inovação na educação. Entre os palestrantes estão o psicólogo Rossandro Klinjey e o educador português António Nóvoa.

Segundo o diretor do Colégio Ipiranga, professor Nelson Weber, a formação continuada é essencial diante das constantes transformações no processo de ensino e representa um investimento permanente na qualificação do corpo docente e na excelência da instituição.

Ao retornarem a Três Passos, os professores deverão aplicar em sala de aula novas estratégias e metodologias adquiridas durante o congresso, contribuindo para o fortalecimento das práticas pedagógicas do colégio.



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