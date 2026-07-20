Terça, 21 de Julho de 2026
16°C 25°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Delivery rebaixa ranking de restaurantes que recusam pedidos

Plataformas de delivery como iFood e Rappi registraram mais de 22 milhões de pedidos em um fim de semana. O algoritmo dos apps penaliza restaurante...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
20/07/2026 às 23h30
Delivery rebaixa ranking de restaurantes que recusam pedidos
Mineiro Delivery

Plataformas de delivery, como o iFood, chegam a registrar mais de 22 milhões de pedidos em um único final de semana. Isso significa que boa parte das vendas dos restaurantes brasileiros que operam por delivery está concentrada nos apps, e são esses parceiros que determinam como o consumidor receberá as ofertas na tela do seu smartphone. "E, cada vez que um restaurante recusa um pedido, o algoritmo muda seu ranqueamento na plataforma", diz Dhionatan Paulino, especialista em Food Service e CEO da rede Mineiro Delivery.

As plataformas de delivery, como iFood e Rappi, operam com base em algoritmos que monitoram o comportamento dos restaurantes em tempo real. Cada recusa, demora na confirmação ou cancelamento é interpretada pelo sistema como baixa capacidade operacional. Paulino explica que o resultado desse processo é silencioso e gradual: o restaurante perde posição no ranking de busca da plataforma, passa a ser oferecido para menos clientes e, com o tempo, vê o volume de pedidos diminuir sem que haja uma causa aparente. Não se trata de uma punição deliberada, mas de um mecanismo de direcionamento de demanda baseado em dados de confiabilidade.

O erro mais frequente, segundo o especialista, é tratar o aplicativo como se fosse um balcão físico, em que é possível fechar as portas quando o movimento fica intenso. No ambiente digital, o consumo não para. O cliente não enxerga os problemas internos do restaurante, ele vê apenas o que o aplicativo exibe: a nota média, o tempo estimado de entrega e se o pedido foi aceito ou recusado. Cada recusa vira um ponto negativo no perfil digital do negócio.

Para evitar esse ciclo, Paulino sugere que o restaurante desenhe uma estratégia de delivery antes mesmo de ativar a operação na plataforma. O cardápio, por exemplo, precisa ser pensado para o canal digital, e não apenas replicado do menu presencial. Pratos que exigem preparo longo ou ingredientes de difícil reposição tendem a gerar indisponibilidades recorrentes, o que leva a recusas sistemáticas.

Outro ponto destacado pelo especialista é o dimensionamento da cozinha para atender a demanda do delivery separadamente do salão. Quando a mesma estrutura atende os dois canais sem distinção, os horários de pico invariavelmente geram gargalos que forçam o gestor a recusar pedidos. Uma linha de produção dedicada, ainda que enxuta, reduz drasticamente os cancelamentos por excesso de demanda.

O monitoramento de indicadores também aparece como ferramenta central na gestão de delivery. Paulino recomenda que restaurantes acompanhem semanalmente a taxa de aceitação de pedidos, o tempo médio de preparo e a evolução das avaliações. Uma queda de nota concentrada em determinados horários pode indicar, por exemplo, que a equipe da noite precisa de reforço, e não que o aplicativo esteja prejudicando o estabelecimento.

Na avaliação do CEO da Mineiro Delivery, o restaurante que entende a lógica do delivery como canal de vendas profissionalizado não vê a plataforma como adversária, mas como um ambiente que exige preparo técnico. Recusar pedidos, nesse contexto, é sintoma de uma operação que ainda não se adaptou à dinâmica digital. Enquanto um gestor apaga incêndios recusando pedidos, o concorrente está ajustando o cardápio, reorganizando a cozinha e fazendo o algoritmo trabalhar a seu favor. A diferença, segundo Paulino, não está no produto. Está na estratégia.

Recusar pedidos no aplicativo prejudica o ranqueamento do restaurante nas plataformas, reduz a visibilidade e compromete o faturamento a médio prazo. A saída indicada por Dhionatan Paulino não é aceitar todos os pedidos sem critério, mas estruturar o cardápio, a capacidade produtiva e o monitoramento de indicadores para operar com consistência. As plataformas de delivery se consolidaram como infraestrutura do setor alimentício, e tratá-las como canal secundário é o caminho mais curto para perder espaço para quem levou a gestão digital a sério.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação Axía Resources
Tecnologia Há 4 horas

Axía apresenta avanços da pesquisa de cobre em Goiás

Em workshop realizado na Universidade de Brasília, a mineradora reuniu pesquisadores das universidades de Brasília e da Universidade Federal de Goi...

 Divulgação Grupo RG Eventos/José Júnior
Tecnologia Há 5 horas

Vítimas de fraudes bancárias desconhecem direitos

As fraudes bancárias atingiram o maior patamar da série histórica no Brasil e expuseram um problema que vai além da segurança digital: o desconheci...

 Play Tecnologia
Tecnologia Há 5 horas

Dados próprios ampliam papel estratégico das MVNOs

Operações móveis integradas a ecossistemas de varejo e serviços financeiros ampliam pontos de contato com clientes. Uso das informações depende de ...

 Imagem do Magnific/senivpetro
Tecnologia Há 6 horas

Alta de custos exige estratégia nas viagens corporativas

Pesquisa da GBTA aponta queda do otimismo do setor em 2026 diante do aumento dos custos. Thiago Marteletto, diretor da Live Viagens, comenta os des...

 UX Indonesia
Tecnologia Há 6 horas

O que esperar do CX no segundo semestre de 2026

Estudos do Boston Consulting Group e da KPMG apontam que a integração de inteligência artificial, análise de dados e governança humana eleva a expe...

Tenente Portela, RS
16°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 25°
16° Sensação
0.87 km/h Vento
96% Umidade
100% (17.21mm) Chance chuva
07h21 Nascer do sol
18h00 Pôr do sol
Quarta
18° 14°
Quinta
18° 11°
Sexta
16° 12°
Sábado
21° 14°
Domingo
21° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 2 horas

Brasil envia 690 mil doses de vacinas em ajuda à Venezuela
Esportes Há 2 horas

Liga das Nações: seleção feminina pega Japão na quarta em 1º mata-mata
Tecnologia Há 3 horas

Delivery rebaixa ranking de restaurantes que recusam pedidos
Entretenimento Há 3 horas

Curadoria e lifestyle redefinem mercado imobiliário de luxo
Tecnologia Há 4 horas

Axía apresenta avanços da pesquisa de cobre em Goiás

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,09 +0,03%
Euro
R$ 5,81 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 353,220,92 +0,25%
Ibovespa
173,371,34 pts -0.2%
Mega-Sena
Concurso 3033 (19/07/26)
18
21
23
43
55
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 7070 (20/07/26)
15
31
36
64
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3740 (20/07/26)
01
02
05
06
08
09
11
12
13
15
16
17
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2952 (20/07/26)
03
07
15
17
20
21
23
28
30
46
48
56
60
61
65
69
77
91
92
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2985 (20/07/26)
01
08
18
29
39
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias