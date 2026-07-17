Japan Fest celebra cultura japonesa em Atibaia

Atibaia receberá, nos dias 25 e 26 de julho de 2026, a 16ª edição do Japan Fest, evento cultural dedicado à tradição japonesa. A edição ocorre no Centro de Convenções Victor Brecheret, com entrada gratuita, e é organizada pelo grupo Kawasuji Seiryu Daiko em parceria com a prefeitura municipal.

O Japan Fest tem como objetivo divulgar manifestações artísticas e gastronômicas do Japão, oferecendo ao público local e visitantes a oportunidade de conhecer apresentações de taikô, danças tradicionais, além de opções de alimentação típica.

A programação do sábado está prevista das 16h às 21h e a do domingo, das 12h às 19h. Entre as atrações, estão apresentações de taikô conduzidas por membros do Kawasuji Seiryu Daiko, demonstrações de danças folclóricas e exposições de instrumentos musicais. Na área gastronômica, serão servidos yakissoba, gyoza, tempura, manju, mochi e doces com morangos e chocolate, bem como opções de confeitaria portuguesa.

Fundado em 2002, o Kawasuji Seiryu Daiko iniciou suas atividades sob a orientação do mestre Yukihisa Oda e, ao longo de 23 anos, consolidou-se como referência na difusão do taikô no Brasil. O grupo destaca a participação de diferentes gerações, sendo a atual representada por jovens músicos que continuam a tradição.

O apoio logístico e institucional contam com a colaboração da Associação Hortolândia de Atibaia, da Associação Cultural e Esportiva Nipo‑Brasileira de Atibaia (Acenbra) e da organização Wadan Ensemble. O evento está aberto ao público geral e recomenda-se a visitação em horário de funcionamento para melhor aproveitamento das atividades.