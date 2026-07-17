Sexta, 17 de Julho de 2026
16°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi
Assine o Jornal Província

Japan Fest celebra cultura japonesa em Atibaia

Atibaia receberá a 16ª edição do Japan Fest nos dias 25 e 26 de julho de 2026, no Centro de Convenções Victor Brecheret. O evento, organizado pelo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
17/07/2026 às 11h50
Japan Fest celebra cultura japonesa em Atibaia
Japan Fest/Divulgação

Atibaia receberá, nos dias 25 e 26 de julho de 2026, a 16ª edição do Japan Fest, evento cultural dedicado à tradição japonesa. A edição ocorre no Centro de Convenções Victor Brecheret, com entrada gratuita, e é organizada pelo grupo Kawasuji Seiryu Daiko em parceria com a prefeitura municipal.

O Japan Fest tem como objetivo divulgar manifestações artísticas e gastronômicas do Japão, oferecendo ao público local e visitantes a oportunidade de conhecer apresentações de taikô, danças tradicionais, além de opções de alimentação típica.

A programação do sábado está prevista das 16h às 21h e a do domingo, das 12h às 19h. Entre as atrações, estão apresentações de taikô conduzidas por membros do Kawasuji Seiryu Daiko, demonstrações de danças folclóricas e exposições de instrumentos musicais. Na área gastronômica, serão servidos yakissoba, gyoza, tempura, manju, mochi e doces com morangos e chocolate, bem como opções de confeitaria portuguesa.

Fundado em 2002, o Kawasuji Seiryu Daiko iniciou suas atividades sob a orientação do mestre Yukihisa Oda e, ao longo de 23 anos, consolidou-se como referência na difusão do taikô no Brasil. O grupo destaca a participação de diferentes gerações, sendo a atual representada por jovens músicos que continuam a tradição.

O apoio logístico e institucional contam com a colaboração da Associação Hortolândia de Atibaia, da Associação Cultural e Esportiva Nipo‑Brasileira de Atibaia (Acenbra) e da organização Wadan Ensemble. O evento está aberto ao público geral e recomenda-se a visitação em horário de funcionamento para melhor aproveitamento das atividades.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Antonio Chahestian / RECORD)
GRANDE FINAL Há 35 minutos

Jovem de São Martinho é vice-campeã do reality show Casa do Patrão da Record

Miss encerra participação no reality com 32,02% dos votos após trajetória marcada por amizades, conflitos e forte conexão com Matheus.

 Divulgação Grupo Ultra/Ultra Academia
Entretenimento Há 21 horas

Ultra Academia aposta em mascote para ampliar comunicação

Preguicildo se consolida como ativo estratégico da rede, refletindo a tendência de marcas que utilizam personagens para gerar identificação e engaj...

 Pixabay
Entretenimento Há 24 horas

ABO-SP lança podcast sobre ciência com humor

“Além do Jaleco – Ciência com Humor” apresenta conteúdo científico de forma leve, descontraída e acessível, ampliando o diálogo com profissionais e...

 Adriana Barbosa
Entretenimento Há 3 dias

Acessibilidade na CASACOR SP garante experiência para PCDs

A edição 2026 da CASACOR São Paulo implementou percursos e infraestrutura adaptados, incluindo rampas, elevadores, banheiros acessíveis e recursos ...

 Divulgação | Lab Novas Histórias
Entretenimento Há 4 dias

Lab Novas Histórias abre inscrições para edição de 30 anos

Inscrições com foco em narrativas sobre infância e adolescência estão abertas até 7 de agosto; laboratório de roteiros, fundado pelo Sundance Insti...

Tenente Portela, RS
26°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 26°
26° Sensação
5.8 km/h Vento
54% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
07h23 Nascer do sol
17h58 Pôr do sol
Sábado
27° 20°
Domingo
28° 19°
Segunda
26° 19°
Terça
19° 17°
Quarta
20° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Fim da escala 6x1: empresas redesenham operações
Senado Federal Há 26 minutos

Entenda por que o voto para senador inclui mais dois nomes
Política Há 26 minutos

Congresso entra em recesso com projetos pendentes para o 2º semestre
Câmara Há 26 minutos

Comissão aprova penas mais rígidas para corridas ilegais perto de escolas e hospitais
GRANDE FINAL Há 31 minutos

Jovem de São Martinho é vice-campeã do reality show Casa do Patrão da Record

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A cidade que já não me conhecia
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,11 +0,16%
Euro
R$ 5,84 +0,07%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 346,718,20 -0,17%
Ibovespa
173,962,97 pts 0.08%
Mega-Sena
Concurso 3032 (16/07/26)
08
12
23
27
42
43
Ver detalhes
Quina
Concurso 7067 (16/07/26)
05
08
18
25
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3737 (16/07/26)
02
03
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2950 (15/07/26)
00
04
07
09
11
23
25
26
29
36
44
48
64
65
68
73
74
78
83
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2983 (15/07/26)
01
04
13
29
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias