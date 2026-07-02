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Inglaterra busca virada, elimina RD do Congo e avança na Copa do Mundo

Ingleses buscaram a virada com dois gols de Harry Kane; Bélgica e Estados Unidos também garantiram classificação às oitavas de final

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
02/07/2026 às 10h43
Inglaterra busca virada, elimina RD do Congo e avança na Copa do Mundo
Harry Kane foi o herói da classificação da Inglaterra — (Foto: Getty Images)

A Inglaterra protagonizou uma grande reação nesta quarta-feira (1º) e venceu a República Democrática do Congo por 2 a 1, de virada, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. 

Harry Kane marcou os dois gols da classificação inglesa após os africanos abrirem o placar. Outro destaque do dia foi a Bélgica, que também conquistou uma virada emocionante ao derrotar Senegal por 3 a 2 e seguir viva na competição. 

Já os Estados Unidos confirmaram o favoritismo e venceram a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0, assegurando presença na próxima fase. Com os resultados, Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos seguem na disputa pelo título mundial.


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