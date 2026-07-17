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Defesa Civil reforça alerta para temporais em entrevista à Rádio Província

Coordenador regional destacou que a previsão indica chuva intensa, ventos fortes e temporais entre o sábado e a segunda-feira, exigindo atenção da população

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
17/07/2026 às 11h25
Defesa Civil reforça alerta para temporais em entrevista à Rádio Província
(Foto: Divulgação)

Em entrevista ao programa Estação Província, apresentado por André Eberhardt, na Rádio Província, o coordenador da Defesa Civil da CREPDEC 5, major Silvano Oliveira Rodrigues, alertou que o Rio Grande do Sul permanece sob monitoramento devido à previsão de tempo severo.

Segundo ele, os modelos meteorológicos indicam que as instabilidades já atuam em parte do Estado e avançam em direção à Região Celeiro. A previsão aponta para chuva expressiva, temporais, ventos fortes e possibilidade de granizo entre a noite de sábado, domingo e a segunda-feira.

O major orientou que este não é um momento adequado para acampamentos ou atividades de aventura ao ar livre, recomendando que a população permaneça em casa sempre que possível, mantenha o celular carregado e tenha à disposição os contatos dos órgãos de emergência.

A Defesa Civil informou que segue monitorando continuamente a evolução das condições meteorológicas e atuando de forma preventiva para reduzir possíveis transtornos.

Em Tenente Portela, em caso de emergência, a população pode acionar a Brigada Militar pelo telefone 190.
Bombeiros Voluntários pelo (55) 9 3618-7976.
E o coordenador municipal da Defesa Civil, Cleber Giordani Tesche, pelo (55) 9 9686-5956.


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