Jovens de Tenente Portela mortos em acidente são sepultados nesta segunda-feira

Os jovens Rodrigo Campos, de 26 anos, e Marlon Camargo, de 24, vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (12), na RSC-472, em Três Passos, eram moradores de Tenente Portela, onde estão sendo velados e serão sepultados nesta segunda-feira (13).

Eles retornavam para Tenente Portela quando o Volkswagen Golf em que viajavam saiu da pista e capotou em um barranco, na localidade de Linha Turvo. Os dois morreram ainda no local do acidente.

Uma adolescente de 15 anos, que também ocupava o veículo, sofreu apenas uma escoriação em uma das mãos.

A ocorrência mobilizou equipes de socorro e de segurança de Três Passos, além da Polícia Rodoviária Estadual, de Santo Augusto.



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