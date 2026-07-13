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Jovens de Tenente Portela mortos em acidente são sepultados nesta segunda-feira

Rodrigo Campos, de 26 anos, e Marlon Camargo, de 24, perderam a vida após o carro em que estavam sair da pista e capotar na RSC-472, em Três Passos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
13/07/2026 às 07h18
Jovens de Tenente Portela mortos em acidente são sepultados nesta segunda-feira
(Foto: Reprodução Redes Sociais)

Os jovens Rodrigo Campos, de 26 anos, e Marlon Camargo, de 24, vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã de domingo (12), na RSC-472, em Três Passos, eram moradores de Tenente Portela, onde estão sendo velados e serão sepultados nesta segunda-feira (13).

Eles retornavam para Tenente Portela quando o Volkswagen Golf em que viajavam saiu da pista e capotou em um barranco, na localidade de Linha Turvo. Os dois morreram ainda no local do acidente.

Uma adolescente de 15 anos, que também ocupava o veículo, sofreu apenas uma escoriação em uma das mãos.

A ocorrência mobilizou equipes de socorro e de segurança de Três Passos, além da Polícia Rodoviária Estadual, de Santo Augusto.


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