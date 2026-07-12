Capotamento na RSC-472 deixa dois mortos em Três Passos

Dois homens morreram em um grave sinistro de trânsito registrado na manhã deste domingo (12), na RSC-472, na localidade de Linha Turvo, interior de Três Passos. O veículo em que as vítimas estavam saiu da pista, desceu um barranco às margens da rodovia e capotou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos, a corporação foi acionada por volta das 7h20 para atender a ocorrência. Quando a equipe chegou ao local, a Brigada Militar já realizava a sinalização da rodovia, enquanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestava os primeiros atendimentos.

Em razão das condições do terreno, marcado por um barranco íngreme e escorregadio, os bombeiros precisaram adotar técnicas específicas para garantir a segurança da operação. O veículo, que ficou preso em uma árvore, foi estabilizado com equipamentos de desencarceramento, sistema de ancoragem e outros recursos utilizados no resgate.

Durante a inspeção no automóvel, foram encontrados sem vida dois ocupantes, de 26 e 24 anos. A retirada dos corpos foi realizada com o auxílio de maca cesto e sistema de cordas, devido às dificuldades de acesso ao local.

Uma terceira ocupante, uma adolescente de 15 anos, já não estava no veículo quando as equipes de resgate chegaram. Conforme as informações repassadas aos bombeiros, ela conseguiu sair do automóvel por meios próprios, caminhou até residências próximas e pediu auxílio aos moradores.

Após a conclusão dos trabalhos de resgate, a área permaneceu isolada sob responsabilidade das forças de segurança, até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual e da Polícia Civil, que realizaram os procedimentos de investigação e perícia.

As causas que levaram o veículo a sair da pista e capotar ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.





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