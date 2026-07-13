RS terá virada no tempo e calor de até 30°C ainda nesta semana

Após a chuva que marcou o fim de semana em diversas regiões do Rio Grande do Sul, uma massa de ar polar avança sobre o Estado e provoca queda nas temperaturas nesta segunda-feira (13). O início da semana será de tempo firme, com predomínio de sol e amanhecer gelado, incluindo mínimas próximas de 0°C em algumas localidades.

Segundo a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, o ar frio mantém o tempo estável também na terça-feira (14), quando ainda há possibilidade de formação de geada em áreas de maior altitude.

A partir de quarta-feira (15), o sol favorece a elevação gradual das temperaturas durante as tardes. Já na quinta-feira (16), os modelos meteorológicos indicam uma mudança mais significativa no padrão do tempo, com aquecimento mais intenso em todo o Estado e aumento da nebulosidade na região Sul.

A previsão aponta que a sexta-feira (17) será o dia mais quente da semana, com temperaturas que podem atingir 30°C em algumas regiões do Rio Grande do Sul, condição considerada incomum para o mês de julho.

Além do calor, a sexta-feira também poderá marcar o retorno da chuva em pontos isolados do Estado, encerrando o período de tempo firme previsto para a maior parte da semana.