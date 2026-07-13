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RS terá virada no tempo e calor de até 30°C ainda nesta semana

Massa de ar polar derruba as temperaturas no início da semana, mas aquecimento deve ganhar força a partir de quinta-feira, com calor incomum para julho

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informações Gaúcha ZH
13/07/2026 às 07h35
RS terá virada no tempo e calor de até 30°C ainda nesta semana
(Foto: Arte Sistema Província)

Após a chuva que marcou o fim de semana em diversas regiões do Rio Grande do Sul, uma massa de ar polar avança sobre o Estado e provoca queda nas temperaturas nesta segunda-feira (13). O início da semana será de tempo firme, com predomínio de sol e amanhecer gelado, incluindo mínimas próximas de 0°C em algumas localidades.

Segundo a meteorologista Lívia Caetano, da Climatempo, o ar frio mantém o tempo estável também na terça-feira (14), quando ainda há possibilidade de formação de geada em áreas de maior altitude.

A partir de quarta-feira (15), o sol favorece a elevação gradual das temperaturas durante as tardes. Já na quinta-feira (16), os modelos meteorológicos indicam uma mudança mais significativa no padrão do tempo, com aquecimento mais intenso em todo o Estado e aumento da nebulosidade na região Sul.

A previsão aponta que a sexta-feira (17) será o dia mais quente da semana, com temperaturas que podem atingir 30°C em algumas regiões do Rio Grande do Sul, condição considerada incomum para o mês de julho.

Além do calor, a sexta-feira também poderá marcar o retorno da chuva em pontos isolados do Estado, encerrando o período de tempo firme previsto para a maior parte da semana.

Veja como fica o tempo na sua região nesta segunda-feira (13)

  • Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Porto Alegre, mínima de 8°C e máxima de 16°C

  • Serra

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, mínima de 6°C e máxima de 10°C

  • Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Pelotas, mínima de 9°C e máxima de 15°C

  • Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Passo Fundo, mínima de 7°C e máxima de 11°C

  • Campanha

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Bagé, mínima de 7°C e máxima de 13°C.

  • Fronteira Oeste

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Quaraí, mínima de 3°C e máxima de 14°C

  • Centro

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 7°C e máxima de 13°C

  • Litoral Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Em Tramandaí, mínima de 11°C e máxima de 14°C.

  • Noroeste

Sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite forma-se nevoeiro. Em Santo Ângelo, mínima de 6°C e máxima de 14°C.

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