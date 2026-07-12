Carreta com placas de Tenente Portela se envolve em acidente fatal em São Sepé

Um grave acidente de trânsito registrado na tarde de sábado (11) na BR-392, em São Sepé, resultou na morte de Luiz Carlos Alves Teixeira, de 64 anos. A colisão frontal ocorreu no km 283 da rodovia e envolveu um caminhão bitrem Scania, com placas de Tenente Portela, e um Ford Ka, de Santana da Boa Vista.

Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o impacto deixou os dois motoristas gravemente feridos. O condutor do automóvel ficou preso às ferragens, sendo retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar de São Sepé com o uso de técnicas de desencarceramento. Já o motorista da carreta permaneceu na cabine e não ficou preso.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos no local e foram encaminhadas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santo Antônio, em São Sepé. Luiz Carlos Alves Teixeira não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar. O estado de saúde do motorista da carreta, de 46 anos e natural de Tenente Portela, não foi divulgado.





Vítima fatal era de Santana da Boa Vista.

Após a confirmação do óbito, o corpo de Luiz Carlos foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Santa Maria para os procedimentos legais. O velório ocorre neste domingo (12), no salão paroquial da Igreja Católica, em Santana da Boa Vista, onde também está previsto o sepultamento.

O atendimento da ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, do Samu e da Polícia Rodoviária Federal. Durante o trabalho das equipes, a pista permaneceu parcialmente bloqueada. As circunstâncias que levaram à colisão serão investigadas pela PRF.





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