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Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Cruz Alta

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, incluindo fratura exposta, e foi socorrido desacordado pelas equipes de resgate, sendo encaminhado para atendimento médico de urgência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Grupo Pilau de Comunicações
12/07/2026 às 22h46
Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Cruz Alta
(Foto: Reprodução/ Grupo Pilau de Comunicações/ Rádio Cruz Alta)
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (12), por volta das 20h35, no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco, na região central de Cruz Alta.
A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Ford Ranger e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Brigada Militar.
Segundo as informações apuradas no local, a caminhonete trafegava pela Rua Barão do Rio Branco, no sentido centro-bairro, via preferencial, quando foi atingida na porta lateral por uma motocicleta que seguia pela Rua Duque de Caxias, no sentido oeste-leste.
Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída. Ainda conforme as informações obtidas no local, o ponteiro do velocímetro permaneceu travado próximo dos 100 km/h, circunstância que deverá ser analisada pelas autoridades durante a investigação da ocorrência.
O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, incluindo fratura exposta, e foi socorrido desacordado pelas equipes de resgate, sendo encaminhado para atendimento médico de urgência. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Na caminhonete, o acionamento dos airbags ajudou a proteger os ocupantes, que não sofreram ferimentos.
Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido no cruzamento para o trabalho das equipes de resgate, atendimento à vítima e levantamento das circunstâncias do acidente.
As causas da colisão serão apuradas pelos órgãos competentes.

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