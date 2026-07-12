Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de Cruz Alta

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste domingo (12), por volta das 20h35, no cruzamento das ruas Duque de Caxias e Barão do Rio Branco, na região central de Cruz Alta.

A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete Ford Ranger e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, Samu e Brigada Militar.

Segundo as informações apuradas no local, a caminhonete trafegava pela Rua Barão do Rio Branco, no sentido centro-bairro, via preferencial, quando foi atingida na porta lateral por uma motocicleta que seguia pela Rua Duque de Caxias, no sentido oeste-leste.

Com o impacto, a motocicleta ficou completamente destruída. Ainda conforme as informações obtidas no local, o ponteiro do velocímetro permaneceu travado próximo dos 100 km/h, circunstância que deverá ser analisada pelas autoridades durante a investigação da ocorrência.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos graves, incluindo fratura exposta, e foi socorrido desacordado pelas equipes de resgate, sendo encaminhado para atendimento médico de urgência. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade da vítima nem informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Na caminhonete, o acionamento dos airbags ajudou a proteger os ocupantes, que não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento da ocorrência, o trânsito precisou ser interrompido no cruzamento para o trabalho das equipes de resgate, atendimento à vítima e levantamento das circunstâncias do acidente.