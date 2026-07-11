Corpo de mulher é encontrado no Rio Uruguai em Itapiranga

Bombeiros e Polícia Militar foram acionados por volta das 8h20 para realizar a retirada do corpo da água (Foto: Reprodução | Itapiranga Oeste Mania)

O corpo de uma mulher de 58 anos foi encontrado na manhã deste sábado (11/7), no Rio Uruguai, nas proximidades do Porto do Nunes, na Avenida Uruguai – região central de Itapiranga. Os Bombeiros e Polícia Militar foram acionados por volta das 8h20 para realizar a retirada.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher, moradora do bairro Porto Novo, havia saído para trabalhar no turno da noite em uma indústria de carnes no Município. Como não retornou para casa durante a madrugada, familiares comunicaram o desaparecimento às forças de segurança pública e iniciaram as buscas.

O corpo foi localizado no rio durante a manhã e reconhecido pelos familiares. Conforme a Polícia Militar, não foram constatados sinais aparentes de violência.

As circunstâncias da morte ainda serão apuradas. A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram acionados para realizar os procedimentos necessários e investigar o caso.

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