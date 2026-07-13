Derrubadas sediará oficina regional sobre atuação do SUAS em situações de desastres

O município de Derrubadas será sede, nos dias 20 e 21 de agosto, da Oficina SUAS em Cenários de Desastres, voltada à qualificação de profissionais que atuam na política de Assistência Social e na Defesa Civil. A atividade será realizada das 9h às 17h, no Auditório Municipal.

Promovida pela Administração Municipal, a oficina é direcionada a gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social, além de representantes da Defesa Civil dos municípios que integram a Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro).

Durante os dois dias de capacitação, os participantes receberão orientações técnicas para a elaboração de protocolos de atuação em situações de desastres, com foco na organização das equipes, no planejamento das ações e no fortalecimento da capacidade de resposta dos municípios diante de eventos adversos.

A proposta também busca incentivar a troca de experiências entre os profissionais, contribuindo para a qualificação do atendimento prestado à população em momentos de emergência.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por meio do link disponibilizado no material oficial de divulgação do evento.

A secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, destaca que a preparação das equipes é fundamental para garantir um atendimento eficiente e humanizado em situações de crise. Segundo ela, investir na qualificação dos profissionais fortalece a capacidade dos municípios de proteger e prestar assistência à população quando ela mais necessita.





(Foto: Prefeitura de Derrubadas)

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