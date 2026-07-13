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Vista Gaúcha conclui etapa final da pavimentação entre CTG e ERS-163

Obra entre o CTG Querência Gaúcha e o Silo da Cooper A1 entra na reta final, com aplicação da última camada de asfalto prevista para os próximos dias, ampliando a segurança e melhorando o acesso à rodovia estadual

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
13/07/2026 às 07h51
Vista Gaúcha conclui etapa final da pavimentação entre CTG e ERS-163
(Foto: Divulgação Ascom Prefeitura de Vista Gaúcha)

A obra de pavimentação asfáltica no trecho que liga o CTG Querência Gaúcha ao Silo da Cooper A1, em Vista Gaúcha, está na fase final de execução. A via conecta a Avenida 9 de Maio à ERS-163 e integra os investimentos do Programa Pavimenta III.

O projeto soma investimento de R$ 692.719,54, dos quais R$ 554.175,64 são provenientes do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur), e R$ 138.543,90 correspondem à contrapartida do município.

Antes do início da pavimentação, a Prefeitura executou os serviços de terraplanagem para preparar o trecho. Já a aplicação do asfalto está sendo realizada pela empresa São Cristóvão, vencedora da licitação.

Com a base da pista já concluída, a previsão é de que a camada final de asfalto seja aplicada na próxima semana, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

A conclusão da obra deverá melhorar a mobilidade e a segurança no acesso à ERS-163, além de beneficiar moradores, produtores rurais e empresas que utilizam diariamente o trecho.

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