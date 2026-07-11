Polícia Civil prende dois suspeitos de roubo à mão armada em Tenente Portela

A Polícia Civil cumpriu, nesta sexta-feira, mandados de prisão preventiva contra dois homens suspeitos de envolvimento em um roubo à mão armada ocorrido no mês de maio, em Tenente Portela. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia de Tenente Portela, com apoio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) de Santa Rosa.

As ordens judiciais foram expedidas pela Comarca de Tenente Portela após representação da autoridade policial.

Conforme apurado no inquérito policial, os suspeitos invadiram a residência das vítimas e, utilizando arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo diversos pertences do imóvel.

A identificação dos investigados foi possível a partir do trabalho integrado de inteligência desenvolvido pelas equipes da Delegacia de Polícia de Tenente Portela e da DRACO de Santa Rosa. As investigações contaram com análise de imagens de monitoramento e depoimentos colhidos durante a apuração do caso.

Após o cumprimento dos mandados de prisão e a realização dos procedimentos legais, os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam com o objetivo de identificar os demais autores envolvidos no crime.



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