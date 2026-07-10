Desentendimento entre motoristas acaba em ataque e prisão de um dos envolvidos em Ijuí

Uma ocorrência atendida na manhã desta quinta-feira, 09, provocou grande movimentação de equipes de resgate e policiais no Centro de Ijuí. O caso teve início após um desentendimento no trânsito entre, inicialmente, três homens, que evoluiu para uma agressão física.

Durante a confusão, um dos envolvidos sofreu um ferimento na altura do tórax. Até o momento, não foi confirmado qual instrumento teria sido utilizado no ataque, existindo a possibilidade de ter sido uma faca ou até mesmo uma chave de fenda.

A vítima recebeu os primeiros atendimentos da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e, na sequência, foi encaminhada a uma unidade de saúde para avaliação e tratamento.

A Brigada Militar esteve no local para registrar a ocorrência, enquanto policiais da Força Tática realizaram diligências na tentativa de localizar os suspeitos. Um deles acabou sendo encontrado, detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

As buscas pelo segundo suspeito continuam. O episódio aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado na região central de Ijuí.

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